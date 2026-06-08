בית מגורים של חסיד חב"ד בשומרון נפגע הלילה (שני) מאחד הטילים שנורו לעבר צפון ומרכז הארץ. הפגיעה הסתיימה בחסדי שמים בנס ובתוצאות שהיו יכולות להיות קטלניות הרבה יותר.

אביעד חלילי, שביתו ספג את הפגיעה, שיחזר בשיחה עם ערוץ 14 הבוקר את רגעי האימה שפקדו את משפחתו. ביתו ספג הרס רב ועוצמת הפגיעה וההדף הותירו חללים שלמים שבורים ומרוסקים.

חלילי תיאר את הרגעים שבהם השקט הלילי הופר בפיצוץ אדיר שזעזע את הבית. "קמנו למשמע פיצוץ עצום", הוא תיאר. לדבריו, בתוך ענני האבק וההריסות שהצטברו בחדר, התמונה הראשונה שנגלתה לעיניו הייתה תקרה שקרסה לחלוטין על האזור שבו שהה. "כל החדר היה מאובק, וכל התקרה נפלה".

בתוך הכאוס שנוצר, ובזמן שהבית סביבו מתפורר, הדבר הראשון שעמד לנגד עיניו, כך סיפר, היה דאגה לשלומו של בנו, ששהה באותו זמן בחדר אחר בבית. "רצתי לחדר של הבן שלי שישן, ראיתי שהוא בסדר ורק אז נרגעתי".

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הוא הוסיף ותיאר: "זה היה נס גדול מאוד, כי אם זה היה תופס אותנו במיטה או דקה לפני כן, זה היה נגמר אחרת לגמרי. אי אפשר לתאר את ההרגשה הזאת, אתה קם בבוקר לבית שלך, ופתאום הוא הופך לזירת מלחמה. אנחנו מודים לה' שאנחנו בחיים".