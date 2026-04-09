מפקד מחוז ש"י במשטרה עדכן את משפחתו של יהודה שרמן בן ה-18 שמחקירת אירוע הדריסה ביום שבת האחרון עולה כי הוא נדרס בפיגוע | לפי העדכון שנמסר למשפחה, המחבל החשוד הודה בכך בחקירה המשותפת למשטרה ולשב"כ ואף שחזר את האירוע בזירה (ביטחון)
עשרות צעירים פלסטינים, תושבי הכפר הסמוך חארס בשומרון, התגודדו בסמוך לטיל הענק שנפל הבוקר באזור - בין הכפר ובין צומת גיתי אבישר | ביישוב החרדי הסמוך עמנואל קראו לתושבים להקפיד ביתר שעת על שמירת ההנחיות בעקבות הנפילה (בארץ)
בעקבות זעם אמריקני: התקיים דיון חירום בראשות נתניהו על התגברות הפשיעה הלאומנית ביהודה ושומרון | בן גביר לנתניהו: "יש פשיעה בהרבה מקומות, רק כשזה יהודים אז אתם נטפלים לעניין", ראש הממשלה הגיב: "שאף אחד לא יעשה דין לעצמו, אני מצפה מכם לפעול בנושא" (מדיני, ביטחוני)
לוחמי יחידת העילית 'מצדה' של שירות בתי הסוהר ביצעו הבוקר תרגיל פתע נרחב בחטיבת אפרים | הכוחות תרגלו חדירת מחבלים ליישוב, השתלטות מהירה וסגירת מעגל קטלנית, כחלק מהיערכות לתרחישי קיצון ואירועים מתפרצים בגזרה, תוך שמירה על מוכנות מבצעית מלאה בכל רגע (ביטחון, בארץ)
הקונסוליה האיטלקית בירושלים הגישה היום תלונה רשמית על תקרית חריגה שאירעה באזור הכפר הפלסטיני נעמה, סמוך לרמאללה, ושבה נטען כי שוטרים איטלקים שערכו סיור במקום נאלצו לכרוע ברך תחת איומי רובה | איטליה זימנה את השגריר ישראלי לשיחת מחאה (מדיני)
הקבינט אישר את הצעתם של שר האוצר סמוטריץ' ושר הביטחון ישראל כ"ץ להכריז ולהסדיר 19 יישובים חדשים; בין היישובים: גנים וכדים בצפון השומרון | "בתוך שלוש שנים ההצלחנו להסדַיר 69 יישובים חדשים – שיא שלא היה כמוהו. עם ישראל חוזר לארצו ומחזק את אחיזתו בה", אמר השר סמוטריץ' (חדשות בארץ)
פעילים פרו-פלסטינים ניסו לתקוף את יוסי דגן וישראל גנץ ביציאתם מהדיון התקדימי על יו"ש בקונגרס בוושינגטון | ישראל גנץ: "האנטישמים מאבדים שליטה למראה התמיכה האדירה ביו"ש" | יוסי דגן הטיח בהם: "אתם הרשע ואנחנו הצדק, אתם העבר ואנחנו העתיד! ננצח אתכם - ונחיל את הריבונות" (בעולם)
לוחם ביחידה מיוחדת של צה"ל נשכח בשבוע שעבר במשך כ-40 דקות בבית בקבטיה שבצפון השומרון, במהלך פעילות מבצעית | בתחקיר של מפקד היחידה ומפקד חטיבת הקומנדו, עלה כי החייל נשכח לאחר קבלת דיווח שגוי על הימצאות כלל הלוחמים בצוות | התחקיר קבע כי מדובר באירוע חמור (צבא)
הרמטכ״ל קיים היום סיור במבצע בצפון השומרון, שם הוא אמר: ״אנחנו פועלים באופן מתמשך לסיכול טרור ותשתיותיו. נחזק את ההגנה והביטחון על היישובים ביהודה ושומרון. לא ניתן לאיום הטרור לצמוח ונפעל לסכל אותו מבעוד מועד בפעילות התקפית יזומה״ | תיעוד (חדשות)
כוחות הביטחון בפיקוד אוגדת יהודה ושומרון החלו לפעול הלילה לסיכול טרור בצפון השומרון | זה צפוי להיות מבצע רחב היקף ומתמשך, שכולל הטלת סגר ואף שימוש במטוסי קרב, והוא נפתח בעקבות מידע מודיעני על ניסיונות התבססות של גורמי טרור במקום | צפו בתיעוד ראשון (צבא וביטחון)