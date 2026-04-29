משבר כספי חריף: אונר"א מקצרת את שבוע הלימודים

סוכנות אונר"א הודיעה אתמול (שלישי) על קיצור שבוע הלימודים בבתי הספר שלה בגדה המערבית לארבעה ימים במקום חמישה, עד סוף שנת הלימודים 2025–2026. ההחלטה היא חלק מחבילת צעדי חירום שאישרה הסוכנות בתחילת השנה, לנוכח המשבר הכספי החריף שעמו היא מתמודדת.

על פי דיווח בוואפא - סוכנות הידיעות הרשמית של הרשות הפלסטינית, צעדי הצמצום החלים על חמשת אזורי פעילותה של אונר"א ברחבי המזרח התיכון. בהודעת הסוכנות נמסר כי המהלך נועד להבטיח את המשך מתן השירותים הבסיסיים לפליטי פלסטין, תוך התמודדות עם הקשיים התקציביים.

הפחתת 20% ממשרות העובדים

במסגרת חבילת הצעדים, החליטה אונר"א להפחית את היקף משרות עובדיה ב-20%, לרבות במערכת החינוך. הסוכנות הבהירה כי למרות ההפחתה, היא שומרת על רף מינימלי של המשך הפעילות החינוכית, תוך ניסיון למנוע קריסה מוחלטת של מערכת החינוך.

המשבר הכספי של אונר"א החריף בעקבות הקפאת כספי המיסים מצד ישראל והפסקת מימון מצד מדינות שונות. כזכור, בשנים האחרונות נחשפו ממצאים חמורים המעידים על קשרים בין הסוכנות לבין ארגון הטרור חמאס, לרבות מעורבות ישירה של פעילי הארגון בטבח ה-7 באוקטובר.