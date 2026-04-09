אישה כבת 75 נמצאה ללא סימני חיים באתר השייך לכאורה לגבר בן 70, שנעצר מיד על ידי המשטרה. החשד שנבדק: האישה נפטרה מספר ימים לפני שאותרה. חוקרי המשטרה פשטו על המקום ואספו ממצאים; החשוד הובא להארכת מעצר בבית המשפט (בארץ)
בעירה עזה פרצה אמש בספריית הישיבה ההיסטורית בירושלים • לוחמי האש פעלו במרוץ נגד הזמן למניעת התפשטות האש לקומות העליונות • למרות הנזק הכבד, האירוע הסתיים ללא נפגעים | חוקרי דליקות בוחנים את הנסיבות (חרדים)
בעוד בכותל המערבי נאלצו להסתפק הבוקר (א') במעמד מצומצם של ברכת כהנים תחת הנחיות פיקוד העורף - בהיכל ישיבת טשכנוב בירושלים התכנסו מאות כהנים אשר התעטפו בטליתות וברכו את עם ישראל באהבה • שמואל דריי מגיש תיעוד מרהיב מהיכל הישיבה ב'רמת שלמה' • גלריה (חרדים)
תקרית דיפלומטית חריפה פרצה לאחר שמשטרת ישראל מנעה מהפטריארך הלטיני להיכנס לכנסיית הקבר ביום ראשון של הדקלים | בעקבות לחץ בינלאומי כבד וגינויים מצד מנהיגי העולם, הורה ראש הממשלה נתניהו לאפשר את כניסתו לאתר באופן מיידי (חדשות בארץ)
אירוע חריג התרחש בירושלים בהפגנה נגד הרכבת ברחוב יחזקאל, כאשר מפגינים שהביאו עימם ילדים ככל הנראה במטרה למנוע את פיזורם, נתקלו באלימות חריגה מצד השוטרים | באחד התיעודים נראה שוטר מושך עגלת תינוק (חרדים, משטרה)
התיעוד שהקפיץ את האייתולות: כך פועלת לינקולן מול חופי איראן | רגע לפני מבחני הקבלה - תלמידי הת"ת חוו טבילת אש אצל המנהיג הליטאי | מכשול רוחני או קמפיין מיותר? הרחוב הבני ברקי סוער מתמיד | האדמו"ר הוכנס לכותל - וציין לשבח את המשטרה | שאגת הארי היום השבעה עשר: יומן מלחמה מכל החזיתות (מעייריב)
אזעקות הופעלו היום באזור ירושלים, השומרון, שפלת יהודה, אשדוד והסביבה, לכיש וים המלח - בעקבות שיגורים מאיראן; בחסדי שמיים אין דיווחים על נפגעים | הירי גרם לנזק רב באזורים נרחבים: חור בתקרת בית מדרש בירושלים, מכוניות נפגעו בבית שמש ובירושלים, במזרח ירושלים נפל שבר טיל על גג בניין וגרם לנזק נרחב | תיעוד נרחב (שאגת הארי)
הציבור החרדי בבית שמש עומד למבחן דרמטי: הרבנים הכריעו בסוגיה הבוערת | הבשורה של בן גביר לאברכים: אישור נשיאת נשק גם ללא שירות צבאי - סיקור נרחב | למרות המלחמה - אלפים לא וויתרו על הטיסה המסורתית לליז'ענסק - תיעוד מיוחד היישר מפולין | שר החינוך מבשר על המגמה - שתשפיע ישירות על העורף הישראלי | שאגת הארי - היום ה-10: תמונת מצב מכל החזיתות (מעייריב)
מבעד לעדשה של אלעזר פינשטיין: תיעוד עוצמתי מהיום הנשגב בבירה • מהריקודים הסוערים בהיכל של 'תולדות אברהם יצחק' ועד ליהודים השמחים והעולזים שבין החומות • גלריה מרהיבה של אהבת ישראל, עבודת הבורא ושמחת חג שלא שוכחת לרגע את הלב היהודי הפועם • צפו בתיעוד המפעים (חרדים)
אלפי אנשים מכל רחבי הארץ נוהרים ב'שושן פורים' אל עיר הקודש ירושלים – בירת ישראל, בכדי לחגוג את 'פורים דמוקפות' | את האווירה השוררת ברחובות קשה לתאר במילים, אלפי אנשים מכל גווני הקשת, צועדים ברחובות בתחפושות ססגוניות, עם משלוחי מנות בידיהם, כשברקע נשמעים שירי פורים שמחים • הצלם החב"די דוב בער הכטמן מגיש גלרייה מרהיבה של פורים בירושלים (חרדים)