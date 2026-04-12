מראות קשים בקריית יובל: מזוזות נעקרו ורכוש הוצת | "פחד איום"

חילול קודש וזעזוע בקרית יובל: תושבי רחוב אברהם שטרן במרכז השכונה הירושלמית התעוררו בשבת בבוקר למציאות מסויטת. במהלך שעות הלילה המאוחרות, אלמונים פשטו על בנייני מגורים, עקרו וגנבו מזוזות מקירות הבתים, זרעו הרס ברכוש ואף הציתו תיבות דואר בתוך המבנים.

בין המקרים הקשים שמעוררים סערה בשכונה, בולט סיפורה הכואב של ניצולת שואה קשישה, שגילתה בצאת השבת כי המזוזה שבפתחה נתלשה ונגנבה. "זה מעשה מזעזע ומצמרר במיוחד על רקע ההיסטוריה האישית הקשה שלה", אומרים שכניה בכאב, "לראות מראות כאלו דווקא כאן, בעיר הקודש, זה פשוט בלתי נתפס".

תושב נוסף, שעלה מצרפת וביתו הושחת אף הוא, לא הסתיר את החרדה: "אנחנו בפחד איום. ברחנו מהאנטישמיות שבחוץ לארץ כדי להרגיש בטוחים בבית שלנו, בארץ ישראל, ולא האמנתי שהמראות האלו ירדפו אותנו גם לכאן".

התחושות בקרית יובל הולכות ומחריפות, כאשר התושבים מביעים חשש ממשי כי מדובר בעליית מדרגה שעשויה להיגדר כאירוע לאומני. "היום זה מזוזה ותיבת דואר, מחר זו יכולה להיות פגיעה בנפש חלילה", מזהירים בשכונה.

בעקבות האירועים החמורים, פנו התושבים בקריאה דחופה למשטרת ישראל ולשירות הביטחון הכללי לפתוח בחקירה מיידית ורחבת היקף. הדרישה היא להשתמש בכל האמצעים הטכנולוגיים כדי לאתר את המבצעים ולהשיב את תחושת הביטחון לרחובות לפני שיהיה מאוחר מדי.