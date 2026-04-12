כוחות גדולים של משטרת מחוז ירושלים ולוחמי משמר הגבול פועלים משעות הבוקר (ראשון) באזור רחוב יפו ולשכת הגיוס בירושלים, זאת בעקבות מחאה המתקיימת במקום נגד חוק הגיוס.

לטענת המשטרה, המחאה הפכה להפרת סדר בלתי חוקית, והכוחות פעלו במטרה למנוע את שיבוש מרקם החיים בבירה.

בשלב מסוים התרכזה המחאה ברחוב יפו, כאשר חלק מהמשתתפים ניסו לחסום את ציר התנועה של הרכבת הקלה וצירי תנועה נוספים הסמוכים ללשכת הגיוס.

בתיעוד מהמקום נראים כוחות הביטחון כשהם חוצצים בין מספר מפגינים צעירים, ששואגים קריאות "יהרג ואל יעבור", לבין קרונות הרכבת הקלה, ופועלים להדיפת המשתתפים מהמסילה במטרה לאפשר את המשך תנועת הרכבות כסדרה.

במקביל לפעולות הפינוי, השוטרים מבצעים אכיפה נגד מי שלטענתם משבשים את התנועה במכוון. כחלק מכך, נרשמו דוחות בגין הפרעה לתנועה וחסימת צירים בניגוד לחוק. לפי הודעת המשטרה, הכוחות פועלים להשיב את הסדר על כנו ולמנוע את חסימת העורקים הראשיים בעיר.

נכון לעכשיו, כוחות המשטרה ומג"ב ממשיכים בנוכחות מוגברת באזור לשכת הגיוס וברחובות הסמוכים, במטרה לשמור על הסדר הציבורי ולמנוע חסימות נוספות של ציר הרכבת והכבישים המובילים למרכז העיר