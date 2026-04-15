צפו בתיעוד: כך השתלטו על האדם שהתבצר בביתו בירושלים עם סכין

הדרמה בשכונת מגורים בירושלים, שבה התבצר אדם בביתו ואיים לפגוע בעצמו ובכוחות הביטחון, הסתיימה הערב (רביעי), זמן מה לאחר שהחלה עם מעצרו של החשוד. 'כיכר השבת' מפרסם תיעוד מרגעי המעצר.

האירוע, שהחל בדיווח על חשוד המבוקש לחקירה, התפתח במהירות למבצע מורכב שבו שילבו כוחות המשטרה אמצעים טכנולוגיים, צוותי משא ומתן ויחידות פריצה.

עם הגעת השוטרים לביתו של החשוד לצורך ביצוע מעצר, סירב האחרון לשתף פעולה ונעל את עצמו בתוך המבנה. המצב החמיר כאשר החשוד נראה כשהוא אוחז בסכין גדולה ומשמיע איומים מפורשים לפגוע בחייו ובכל שוטר שינסה להתקרב.

בשל רגישות האירוע והחשש הממשי לחיי אדם, הוקפצו למקום כוחות מחוז ירושלים בליווי יחידת המו"מ המיוחדת של משטרת ישראל, המתמחית בניהול אירועי קיצון מסוג זה.

בתיעוד שפרסמה דוברות המשטרה, ניתן לראות את רגעי החילוץ. בתחילה, ניסו אנשי המשטרה להידבר עם החשוד דרך דלת הבית, תוך שימוש בשפה רגועה בניסיון להביא לסיום האירוע ללא שימוש בכוח. "יש לך אופציה לפתוח את הדלת, נשב ונדבר", נשמעו השוטרים אומרים לחשוד במטרה להרגיע את הרוחות, אולם המאמצים המילוליים לא הועילו והחשוד נותר בעמדתו.

במקביל למאמצי ההידברות, נערכו כוחות המבצע לפריצה מתוכננת. בתיעוד נראים שוטרים כשהם מטפסים על סולמות אל חלונות הבית ומבצעים פעולות מקדימות להסרת מכשולים, תוך שימוש בציוד מיגון מלא. לאחר שהתברר כי אין מנוס מהתערבות פיזית, ניתנה הפקודה והכוחות פרצו אל הדירה בנחישות ובמהירות.

רגעי ההשתלטות היו דרמטיים במיוחד: השוטרים נכנסו לדירה תחת מעטה של אמצעים טקטיים, כשהם מצוידים במגנים ובנשקים שלופים, והצליחו לנטרל את החשוד מבלי שהצליח לממש את איומיו. בחיפוש שנערך בזירה לאחר המעצר, נתפסו כלי התקיפה ששימשו את החשוד, ביניהם סכין ארוכה ומה שנראה כנשק נוסף, שהונחו על הקרקע כראיות בתיק החקירה.

מהמשטרה נמסר כי מדובר בפעילות משותפת ומתואמת שהוכיחה את חשיבותה של המקצועיות בניהול זירות מורכבות. החשוד, שנעצר במקום, הועבר להמשך חקירה בתחנת המשטרה, שם ייבדקו המניעים למעשיו ויוחלט על המשך הליכי מעצרו. בבירה הביעו סיפוק מכך שהאירוע הסתיים ללא נפגעים בנפש, למרות פוטנציאל הנזק הגבוה שהיה גלום בו.