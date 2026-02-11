חשוד בפלילים חמוש בסכין התבצר בביתו ואיים לפגוע בעצמו ובשוטרים שהגיעו לעצרו. לאחר שעות של משא ומתן עקר ומותח, פרצו לוחמי מחוז ירושלים אל הדירה באמצעות סולמות ואמצעים טקטיים, והשתלטו על החשוד בטרם הצליח לממש את איומיו | צפו בתיעוד המבצע והמעצר (בארץ)
פעילות משטרתית להגברת האכיפה התקיימה השבוע במזרח ירושלים - והתמקדה באחת המשפחות בשכונה שהשתלטה על שטחים ציבוריים והקימה מבני קבע ומבנים קלים ללא היתר | אחד מבני המשפחה ניסה להתבצר על מבנה ולמנוע את ההריסות | התברר: מיכל הסולר של המשפחה הוא שהידרדר לכביש בצומת נווה יעקב לפני כשבוע (בארץ)
איסלאמיסטים מלונדון מבקשים להשתלט על מבנה בית כנסת בן מאה שנים שעומד למכירה פומבית | בסרטון שפרסם אדם בלבוש סלאפי, הוא נראה מבקש להתרים את המוסלמים המקומיים כדי להפוך את המקום למסגד ומרכז איסלאמי, רח"ל (חדשות)
בייג׳ינג וטהראן תוקפות בחריפות את וושינגטון לאחר תפיסת מכליות נפט שהובילו נפט ונצואלי ללקוחות במזרח | סין מאשימה את ארצות הברית ב"הפרה בוטה של המשפט הבינלאומי", ואיראן מציעה לונצואלה "שיתוף פעולה מלא" מול מה שהן מכנות "שוד ימי ממלכתי" (בעולם)
צוות אמריקני מיוחד השתלט באוקיינוס ההודי על ספינה שיצאה מסין לעבר איראן, כשעל סיפונה ציוד צבאי, המטען שנשאה הספינה הוחרם, לפני שאושר לה להמשיך בדרכה | הפשיטה, שלא דווח עליה עד כה, מהווה חלק מהמאמץ בפנטגון לשבש את ההתחמשות מחדש של איראן, אחרי הנזק הגדול שהסבו לה התקיפות הישראליות והאמריקניות בחודש יוני (בעולם)