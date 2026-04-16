חשוד שני נעצר בפריצה לעמותה לחיילים בודדים במרכז ירושלים

שוטרי מחוז ירושלים עצרו אתמול (רביעי) בשעות הערב חשוד נוסף במעורבות בפריצה וגניבת ציוד מעמותה התומכת בחיילים בודדים והלומי קרב במרכז ירושלים. האירוע התרחש בסוף חודש מרץ האחרון, כאשר נגנב מהמבנה רכוש בשווי אלפי שקלים.

החשוד, בן 37 תושב ואדי ג'וז, זוהה על ידי שוטרי תחנת שלם כשניסה להימלט מהמקום. השוטרים פעלו במהירות, מנעו את בריחתו ועצרו אותו. בעקבות חקירה מעמיקה בתחנת לב הבירה, נחשפו פרטי מעורבותו של החשוד ונגדו הוצא צו מעצר.

טלוויזיה יקרת ערך הושבה לעמותה

במסגרת החקירה, הצליחו חוקרי המשטרה להשיב למנהל העמותה מסך יקר שנגנב במהלך הפריצה. העמותה, המוקדשת לתמיכה בחיילים בודדים ובהלומי קרב, ספגה נזק כלכלי משמעותי בעקבות האירוע.

החשוד הועבר לחקירה נוספת בתחנת לב הבירה, ובהמשך היום הובא לדיון בהארכת מעצרו בבית המשפט. יצוין כי נגד החשוד הראשון בפרשה, בן 28, הוגש כתב אישום על ידי תביעות ירושלים ביום 9 באפריל. אותו חשוד נעצר בסמוך לאירוע עצמו.

בדוברות המשטרה מסרו כי "משטרת ישראל תמשיך לפעול בנחישות נגד עברייני הרכוש, במטרה לשמור על שלום הציבור ורכושו". המעצר השני בפרשה מהווה המשך לפעילות אכיפה מוגברת של שוטרי מחוז ירושלים נגד פריצות ברחבי העיר.