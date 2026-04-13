גדרות תיל ומצלמות: האבטחה הכבדה ברחוב יחזקאל

הפגנות נגד עבודות הרכבת הקלה בירושלים ( צילום: יונתן זינדל / פלאש 90 )

ני שעובר ברחוב יחזקאל בירושלים, יוכל לראות כיצד השתנה פני האתר לאחר המהומות האלימות שהתחוללו בשבועות האחרונים. העירייה והקבלן המבצע החליטו שלא לקחת סיכונים נוספים - ועבודות הרכבת הקלה מתקדמות כעת תחת מעטה אבטחה כבד במיוחד.

שטח העבודות מוקף כעת בגדרות תיל גבוהות, מצלמות אבטחה מתקדמות מותקנות בנקודות אסטרטגיות, ומאבטחים פרטיים נוכחים במקום לאורך שעות העבודה. המראה החדש של האתר משקף את החשש מהמשך המהומות והעימותים שאפיינו את האזור בשנים האחרונות. כזכור, התקיימו מחאות סוערות באזור רחוב יחזקאל ובסביבתו, כאשר מפגינים מהחוגים הקנאיים ניסו לעצור את עבודות הרכבת הקלה. במהלך ההפגנות דווח על הצתת מדורות ופחים, השלכת אבנים וחפצים לעבר כוחות הביטחון, ונזקים לציוד העבודה באתר. העלות הכלכלית של המחאות כבדה במיוחד - על פי נתונים שפורסמו לאחרונה, הנזקים שנגרמו לפרויקט בעקבות ההפגנות והפגיעה בציוד נאמדים במעל 300 מיליון ש"ח. סכום זה כולל עיכובים בלוחות הזמנים, תיקון ציוד שנפגע, והוצאות אבטחה מוגברות.

המשטרה מצידה נוקטת בגישה נחרצת כלפי מפרי הסדר. בימים האחרונים נעצרו מספר חשודים במעורבות בהפרות הסדר האלימות, ביניהם תושבי ירושלים ובית שמש. החשודים נחקרו בחשד לתקיפת שוטרים, השתתפות בהתקהלות אסורה וגרימת נזק לרכוש.

יצוין כי למרות המתיחות, עבודות הרכבת הקלה ממשיכות להתקדם על פי התכנון. הקו האדום של הרכבת הקלה כבר חזר לפעילות מלאה בחלקים אחרים של העיר, והעירייה נחושה להשלים את הפרויקט גם ברחוב יחזקאל כמתוכנן - הפעם תחת אבטחה מוגברת שתמנע הפרעות נוספות לעבודה.