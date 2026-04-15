בבלי
יחידות מיוחדות הוזנקו

דרמה בירושלים: חשוד מתבצר כשהוא חמוש ומאיים על כוחות המשטרה

אירוע חריג: אדם מתבצר עם נשק בביתו במרכז ירושלים | כוחות גדולים של המשטרה מטפלים באירוע, וגם יחידות מיוחדות הוקפצו | החשוד איים לפתוח בירי מהחלון אם שוטרים יתקרבו, והכוחות מנהלים עימו משא ומתן (משטרה)

כוחות משטרה באירוע התבצרות | ארכיון

אירוע חריג מתנהל בשעה זו (רביעי) בירושלים: על פי הדיווחים, אדם מתבצר עם נשק בביתו במרכז ירושלים. כוחות גדולים של המשטרה מטפלים באירוע, וגם יחידות מיוחדות הוקפצו.

על פי הדיווח של לירן תמרי בווינט, החשוד המתבצר כעת בביתו, איים לפתוח בירי מהחלון אם שוטרים יתקרבו, והכוחות מנהלים עימו משא ומתן. המשטרה מסרה כי שוטרים מתחנת לב הבירה פועלים במקום.

החשוד, לפי המשטרה, החל להתבצר לאחר שהששוטרים הגיעו לעצור אותו במסגרת חקירה פלילית. "הכוחות סוגרים את הזירה ומבצעים פעולות באמצעות יחידת המו"מ המשטרתית, לניהול האירוע ושמירה על ביטחון הציבור", נמסר.

