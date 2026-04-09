תעלומה במרכז ירושלים: גופת האישה אותרה במחסן, בן 70 נעצר

( צילום: נש"ר, תיעוד מבצעי זק"א )

חוקרי היחידה ללחימה בפשיעה (יל"פ) במרחב ציון של מחוז ירושלים פתחו בחקירה מאומצת לבירור נסיבות מותה של אישה כבת 75, שגופתה אותרה אמש ללא רוח חיים במבנה במרכז העיר ירושלים. כך מסרה היום (חמישי), בשעת צהרים, המשטרה.

האירוע החל אמש בשעות הערב המאוחרות, כאשר למוקד המשטרה הגיע דיווח על אישה שנמצאה ללא סימני חיים באתר השייך לכאורה לחשוד, גבר כבן 70 תושב העיר. צוותי רפואה שהוזעקו למקום נאלצו לקבוע את מותה של האישה במקום, ושוטרי תחנת לב הבירה שהגיעו לזירה עצרו את החשוד באופן מיידי. בסיום בירור ראשוני הוחלט להמשיך את מעצרו, והוא הובא היום בפני שופט בבקשה להארכת מעצר לצורך המשך פעולות החקירה. לפי הדיווח באתר ynet, הגופה אותרה בתוך מחסן ברחוב יראון, הסמוך לגן סאקר במרכז העיר. במשטרה בודקים כעת חשד לרצח, וגופת המנוחה הועברה למכון לרפואה משפטית באבו כביר לצורך קביעת סיבת המוות המדויקת. האדמו"ר מויז'ניץ-מרכז נגד אירוסין בשיעור א': "ליטאי לא יכול להבין" | מעייריב איצלה כץ | 09.04.26 עוד דווח ב-ynet כי בין כיווני החקירה שנבדקים עולה החשד כי האישה אותרה רק מספר ימים לאחר מותה. מתנדבי זק"א שהגיעו לזירה סיפרו כי פעלו במקום במשך שעות ארוכות יחד עם צוותי המז"פ והמשטרה, במטרה לשמור על כבוד המת ולאסוף ממצאים מהזירה שעשויים לשפוך אור על נסיבות המקרה הקשה.

החקירה נמצאת כעת בראשיתה, כאשר חוקרי היל"פ מנסים להתחקות אחר מערכת היחסים בין החשוד למנוחה ואחר השתלשלות האירועים שהובילה למותה. מדובר באזור הומה אדם במרכז ירושלים, וגילוי הגופה במחסן עורר תדהמה רבה בקרב תושבי השכונה והעוברים ושבים. המשטרה ממשיכה באיסוף ראיות פורנזיות וגביית עדויות כדי להבין האם אכן מדובר באירוע פלילי ומה היה חלקו של החשוד שנעצר בנסיבות המוות.

הרב גדליה שיינין ר"צ השבועי בזק"א מחוז ירושלים, וצבי יורוביץ נהג מינילנס בזק"א מחוז ירושלים, מסרו אמש: "הוזעקנו לזירה קשה בירושלים, שם אותרה אישה כבת 65 מספר ימים לאחר מותה ובמצב ריקבון. מתנדבי זק"א מחוז ירושלים פעלו במקום במשך זמן ממושך יחד עם צוותי המז"פ והמשטרה, לדאוג לכבוד המת ולאיסוף הממצאים. מדובר במקרה השני בירושלים מאז צאת החג, לאחר שצוות מחוז ירושלים טיפלו קודם לכן גם בזירת תאונת דרכים קטלנית בעיר."