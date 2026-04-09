אישה כבת 75 נמצאה ללא סימני חיים באתר השייך לכאורה לגבר בן 70, שנעצר מיד על ידי המשטרה. החשד שנבדק: האישה נפטרה מספר ימים לפני שאותרה. חוקרי המשטרה פשטו על המקום ואספו ממצאים; החשוד הובא להארכת מעצר בבית המשפט (בארץ)
שוטר צרפתי שפתח באש לעבר חשוד חמוש בסכין מואשם בעוון רצח על ידי הפרקליטות הצרפתית | אם יורשע, צפוי השוטר לשבת 30 שנה בכלא | החשוד פצע את השוטר באמצעות הסכין, כל זה לא הספיק לתביעה שטענה כי המניע לא היה "הגנה עצמית" (בעולם)
כמעט שנתיים וחצי אחרי היעלמות הנער החרדי מוישי קליינרמן, הפרשייה המסתורית מקבלת תפנית חדה עם הסגרתו של חשוד עיקרי בקשר למעורבות מאנגליה | לפי הדיווח - חוקר המשטרה הטיח בחשוד כי נמצאו ממצאי די. אן. אי. שמשויכות לכאורה לנער ברכבו של החשוד | החשוד מכחיש כל קשר לעניין (חרדים)