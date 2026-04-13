3 חשודים נעצרו ברצח אביתר אזרזר ז"ל • אחד מהם בוחר בשתיקה

אביתר אזרזר ז"ל ( צילום: באדיבות המשפחה )

התפתחות דרמטית נרשמה השבוע בפרשה שמסעירה את הציבור החרדי זה כשבע שנים: היחידה המרכזית של משטרת מחוז תל אביב עצרה חשודים במעורבות ברצח הבחור אביתר אזרזר ז"ל בן ה-18 מבני ברק, שגופתו נמצאה בבור בסמוך לצומת מורשה בדצמבר 2019. על פי החשד, שלושת החשודים פעלו יחד בתכנון ובביצוע הרצח, כאשר אחד מהם מרצה כיום עונש של 24 שנות מאסר בגין רצח מיכאל מילר שחוסל במלון בתל אביב.

החוקרים סבורים כי השלושה חטפו את אביתר ז"ל ורצחו אותו, אך פרטי החקירה המדויקים נשמרים בסודיות מוחלטת בשל צו איסור פרסום חמור שהוטל על התיק. יצוין כי אחד החשודים מסר בעבר עדות במסגרת החקירה ושוחרר, אך כעת, לאחר מעצרו המחודש, בחר בשתיקה מוחלטת בטענה כי "אין לי אמון במשטרה". המעצרים מהווים פריצת דרך משמעותית בתיק שנחשב לאחד המורכבים והמסתוריים בציבור החרדי בשנים האחרונות. שלושה שבועות של חיפושים נואשים הפרשה המזעזעה החלה בסוף שנת 2019, כאשר נעלמו עקבותיו של אביתר ז"ל, צעיר ממשפחה חרדית מוכרת בשכונת רמות בירושלים שהתגורר באותה תקופה בבני ברק. במשך כשלושה שבועות נערכו חיפושים נרחבים, כאשר משפחתו ואביו הרב אליהו אזרזר, ראש ישיבת 'דעת חכמה', פנו בקריאות נרגשות לציבור ולחבריו מהישיבות בניסיון לאתר כל קצה חוט. הקריאות המצמררות של המשפחה ליבם את הציבור החרדי כולו, שהצטרף למאמצי החיפוש. התקווה להשיבו בחיים נגוזה ב-27 בדצמבר 2019, בערב שבת זאת חנוכה, כאשר גופתו נמצאה בתוך בור בשטח פתוח סמוך לצומת מורשה ובית העלמין ברמת השרון. על הגופה נמצאו סימני אלימות, והממצאים הקשים הלמו את הציבור החרדי כולו. המשפחה נאלצה להתמודד עם אובדן כואב במיוחד, כשהבן הצעיר נרצח בנסיבות מזעזעות שטרם התבררו במלואן.

אביתר ז"ל ( באדיבות המשפחה )

חקירה מורכבת ומאומצת

במסגרת החקירה המנוהלת ביחידה המרכזית של מחוז תל אביב במשטרה, נעשו מגוון פעולות חקירה ומאמצים רבים במטרה לפענח את התיק ולהגיע לחקר האמת. על החקירה הוטל צו איסור פרסום חמור, שהוארך פעמים רבות - לאחרונה למשך 180 ימים, בצעד שנחשב לחריג בשל אורך הזמן. החוקרים פעלו בשקט ובדיסקרטיות מוחלטת, תוך איסוף ראיות ועדויות שהובילו בסופו של דבר למעצרים הנוכחיים.

יצוין כי כשלושה שבועות לפני מציאת הגופה, התקבל דיווח במשטרה על שמיעת קולות ירי באזור צומת מורשה, אך בדיקה שנערכה באותה עת לא העלתה ממצאים. כעת, במסגרת החקירה המחודשת, נבדק גם הפרט הזה כחלק מניסיון לשחזר את שרשרת האירועים המדויקת שהובילה לרצח. החוקרים מנסים לברר האם קיים קשר בין הדיווח על הירי לבין הרצח עצמו.

הזירה בה נמצאה הגופה ( צילום: פלאש 90 )

חשוד עם עבר פלילי אלים

אחד החשודים שנעצרו מרצה כיום עונש של 24 שנות מאסר בגין רצח מיכאל מילר, שחוסל במלון בתל אביב. העובדה שמדובר באדם המרצה עונש בגין רצח אחר מעלה שאלות קשות לגבי האפשרות שהיה מעורב גם ברצח אביתר ז"ל. החוקרים בוחנים את הקשרים בין החשודים ואת האפשרות שפעלו כחבורה מאורגנת.

החשוד השני, שמסר בעבר עדות במסגרת החקירה ושוחרר, בחר כעת בשתיקה מוחלטת. על פי הנמסר, הוא טען בפני החוקרים כי "אין לי אמון במשטרה", וסירב לשתף פעולה עם החקירה. החוקרים רואים בכך ניסיון להסתיר מידע חיוני על הרצח, ופועלים להשגת צווי מעצר ממושכים לשלושת החשודים. המשטרה מעריכה כי בימים הקרובים עשויים להתבצע מעצרים נוספים במסגרת החקירה המתמשכת.

בשלב זה, המשטרה ממשיכה לפעול בדיסקרטיות מוחלטת, וצו איסור הפרסום החמור נותר בתוקף. המשפחה, שחיכתה כשבע שנים לפריצת דרך בחקירה, מקווה כי הפעם יגיעו החוקרים לחשיפת האמת המלאה על נסיבות הרצח הנורא.