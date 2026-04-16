אירוע חריג התרחש היום (חמישי) בשכונת פסגת זאב בירושלים, כאשר רכב נגנב בנסיבות מדאיגות.

לפי הפרטים הידועים עד כה, הנהגת עצרה סמוך לבית עסק והשאירה את רכבה כשהוא מונע, בזמן שבתוכו ישבו ילדיה הקטנים.

בשלב זה, חשוד שהבחין במצב ניצל את ההזדמנות, ניגש לרכב, הוציא ממנו את הילדים ונמלט מהמקום כשהוא נוהג ברכב הגנוב.

עם קבלת הדיווח החלו שוטרי תחנת שפט במחוז ירושלים בפעולות חיפוש נרחבות, הכוללות סריקות בשטח ואיסוף ממצאים במטרה לאתר את הרכב ואת החשוד. נכון לעכשיו, המצוד אחריו נמשך והמשטרה ממשיכה במאמצים לאתרו בהקדם.