כוחות גדולים של צה"ל ומשטרה מנהלים מצוד נרחב אחר מחבל שניסה לפגוע בשוטרים סמוך לבית ג'אלה • המחבל נסע לאחור, פגע בניידת ונמלט לכיוון בית לחם למרות ירי לעבר גלגלי הרכב | כוחות מחטיבת עציון חוסמים צירים מרכזיים (צבא וביטחון)
חבלשי תחנת שר"ת פשטו אמש על דירה ברחוב מאור הגולה בתל אביב, שם נלכדו 16 שוהים בלתי חוקיים | על פי הודעת המשטרה, המבצע נערך בצו בית משפט כחלק מהמאבק בתופעת ההלנה, המהווה פלטפורמה לפעילות חבלנית | בעל הדירה דרוש לחקירה (בארץ)
כוחות משטרה בדרום ממשיכים במצוד אחר רביע אבו עראר טאלקת, המוגדר כ"מסוכן ביותר", אשר חשוד במעורבות באירוע אלים בפזורה הבדואית | לפי החשד, החשוד, שנמלט מזירת האירוע, ביצע ירי מנשק צבאי מסוג M16 גנוב (בארץ, חוק ומשפט)
המשטרה בארה"ב עושה מאמצי על על מנת לתפוס את הצלף המיומן שירה באוהד ישראל - צ'ארלי קירק | החשודים שנתפסו בהתחלה שוחררו וכרגע אין חשודים בידי המשטרה, שעוברת מדלת לדלת באיזור הרצח על מנת לנסות לאתר אותו | הפרשן ברשת האמריקנית שהצדיק את הרצח - פוטר מעבודתו (חדשות)