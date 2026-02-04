הכנסת אישרה בקריאה ראשונה הצעת חוק המורה לחברת החשמל ולספקי המים לנתק את השירותים מנכסים הרשומים על שם אונר"א | החוק, שזכה לתמיכת האופוזיציה והקואליציה, נועד להוכיח ריבונות ישראלית מול ארגון שהוגדר כ"ארגון טרור" על ידי חברי כנסת (פוליטי, בארץ)
שר החוץ גדעון סער התייחס היום במהלך מסיבת עיתונאים עם שרת החוץ האלבנית להחלטת בית הדין הבינלאומי בהאג לחייב את ישראל לשתף פעולה עם אונר"א | בדבריו התייחס גם להחלת הריבונות בקריאה טרומית אמש ואמר כי מדובר בתרגיל של האופוזיציה (חדשות)
שר החוץ הבריטי דיוויד לאמי נשא היום נאום בפרלמנט בו גינה בחריפות יתירה את הפעילות הישראלית בעזה | בדבריו אמר לאמי שישראל מרעיבה את עזה, כלשונו: "מעשה ידי אדם", התפאר בסיוע לאונר"א ותקף שוב ושוב את ישראל | הדברים המלאים (בעולם)
על רקע הזרמת הסיוע ההומניטרי דרך האוויר, ארגוני הבריאות בעולם לא מרוצים לטענתם: הצנחות מהאוויר יקרות, מוגבלות בכמות ולעיתים
נתפסות כתרגיל יחסי ציבור, אז למה בכל זאת תושבי עזה מעדיפים אותם? (העולם הערבי)
בשבוע שעבר, חמישה מקרי ביזה משמעותיים התרחשו ברצועת עזה על ידי מקומיים - כנגד מחסני מזון, בתי מרקחת ומטבחי מזון של אונר"א | גורמים בארגון האו"ם שנאסר בישראל מתארים "קריסה מוחלטת", בעוד חמאס ממשיך להנות ממלאי שאמור להספיק לעוד זמן מה (חדשות)
כאילו שלא די בכל תשתיות הטרור שנמצאו בתוך מוסדות אונר"א ברצועה, והשיתוף פעולה החד משמעי של הארגון עם ארגוני הטרור בעזה, כעת ישראל מתמודדת עם תביעה בינלאומית נגדה בבית הדין הבינלאומי בהאג כנגד סדרת חוקים שזכו לכינוי "חוקי ההתנתקות מאונר"א", שעברו ברוב נדיר במליאת הכנסת בסוף חודש אוקטובר (מדיני, בעולם)
השר לענייני ירושלים, מאיר פרוש, הגיב במכתב להצהרת שרי החוץ של בריטניה, צרפת וגרמניה, ביחס לחקיקה שאוסרת את נוכחות אונר"א בישראל ואמר: "דאגתכם מכך שאנו מכבדים את החוק הישראלי אינה מובנת כלל. השירותים שאנו מספקים לתושבי מזרח ירושלים, טובים בהרבה מהשירותים הירודים של אונר"א. צר לי שבחרתם לפרסם הצהרה הנוגעת למצב במזרח ירושלים, ללא היכרות אמיתית עם המצב בשטח" (חדשות)