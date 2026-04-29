הבנקים דורשים להכריז על נוחי דנקנר כפושט רגל

פשיטת רגל | אילוסטרציה

בית משפט השלום בתל אביב נדרש להכריע בבקשה חריגה: ארבעה בנקים מרכזיים דורשים להכריז על איש העסקים לשעבר נוחי דנקנר כפושט רגל, לאחר שלטענתם לא עמד בהתחייבויותיו לפרוע את חובותיו העצומים.

הבקשה הוגשה על ידי בנק הפועלים, בנק לאומי, בנק דיסקונט ובנק מזרחי טפחות, לאחר עשור של ניסיונות להסדיר את החוב שהצטבר בעקבות קריסת קונצרן אי.די.בי שעמד בראשו. לפי הנתונים שהוצגו, דנקנר חייב לבנקים כ-500 מיליון שקל, וזאת למרות שפרע עד כה כ-110 מיליון שקל.

הבנקים טוענים כי דנקנר הפר את תנאי ההסדר האחרון שנחתם עמו, ולא שילם סכום של 5 מיליון שקל שהיה אמור לשלם מתוך קרן החוב. לדבריהם, לאחר שנים של דחיות והסדרים שלא צלחו, אין עוד טעם להמשיך ולנהל את ההליך מחוץ לכותלי בית המשפט. במסמכים שהוגשו לשופטת נורית טביב מזרחי, נחשפת תמונה קשה של מצבו הכלכלי הנוכחי של דנקנר. על פי דו"ח העושר שהגיש, הוא מחזיק בחשבונות הבנק שלו כ-400 אלף שקל בלבד – סכום זעום ביחס לחוב העצום. תקווה בעיזבון האב דנקנר מצדו תולה תקווה בחלקו בעיזבון אביו המנוח, הכולל זכויות בנכס "בית השנהב" בירושלים. שווי הנכס נאמד בעשרות עד מאות מיליוני שקלים, אך טרם ברור מתי ואם יוכל לממש את זכויותיו בו. בנוסף, יש לו אחזקות בחברת פודטק, אך גם כאן לא ברור מה שוויין בפועל.

חיים תחת פיקוח מלא

אם תתקבל בקשת הבנקים, דנקנר ייכנס לעידן של מגבלות כלכליות חמורות. על פי חוק פשיטת הרגל, ייאסר עליו להחזיק בכרטיס אשראי ללא אישור מיוחד, הוא יוגבל בהקמת חברות חדשות, וכל יציאה מהארץ תדרוש אישור משפטי מראש.

בסיום ההליך, דנקנר עשוי לזכות ב"הפטר" מחובותיו – צעד שיאפשר לו להתחיל מחדש. אולם המחיר יהיה כבד: מימוש מוחלט של כל נכסיו האישיים לטובת הנושים, והפיכת כל פעולה כספית שלו למפוקחת על ידי המדינה.

מי שעמד בראש אימפריה

כזכור, דנקנר שלט בעבר בקונצרן אי.די.בי, אחד מקונצרני העסקים הגדולים במשק. הוא הורשע בעבירות על חוק ניירות ערך ועל חוק איסור הלבנת הון, ונידון לשלוש שנות מאסר. בסופו של דבר ריצה כ-16 חודשים בכלא מעשיהו, ושוחרר לאחר שוועדת השחרורים קיבלה את בקשתו לשחרור מוקדם.

בדיון בוועדת השחרורים אמר דנקנר כי הוא מתחרט על מעשיו ורואה במהלכיו "טעות חמורה ביותר". "פעלתי בפזיזות. כל חיי הייתי איש שומר חוק הגון וישר", אמר אז.

בית המשפט צפוי להכריע בבקשה בחודשים הקרובים. ההחלטה תקבע אם איש העסקים שפעם שלט ביד רמה במשק הישראלי, יוכרז כפושט רגל ויחיה תחת פיקוח כלכלי מלא.