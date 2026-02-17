הבנקים הגדולים בישראל הגישו בקשה דרמטית לבית המשפט להכריז על נוחי דנקנר כפושט רגל בעקבות חובות ענק של כחצי מיליארד שקל. המהלך צפוי להוביל להגבלות קשות על אורח חייו, כולל שלילת כרטיסי אשראי, צו עיכוב יציאה מהארץ ומינוי נאמן לנכסיו| מה יקרה אם הבקשה תתקבל? (כלכלה בארץ)
בזמן שדונלד טראמפ כבר חוגג את ההשתלטות על "הברז" של ונצואלה, הוא נתקל בחומה סינית בצורה של חוב עתק בסך 10 מיליארד דולר | האם הצהרות הניצחון הם לאוזני חברות הנפט שתמכו בבחירתו של טראמפ לנשיאות? וגם התמיכה המפתיעה ממשפחת רוטשילד (חדשות בעולם)
לצערם של רבים מאזרחי ישראל, רשות הגביה רשמה שיא של כל הזמנים | בזמן שהמדינה התמודדה עם אתגרי הביטחון, רשות האכיפה והגבייה רשמה את שנתה הרווחית ביותר מאז ומעולם, עם זינוק של 29% בגבייה ותוספת של 800 מיליון שקלים לעומת אשתקד (בארץ, חוק ומשפט)
נשיא סוריה לשעבר אסד הורה לשלושה ממקורביו הקרובים ביותר ללוות אותו כשנמלט מדמשק במהלך טיול למוסקבה | האירועים התפתחו במהירות כה רבה עד שלא היה להם זמן לקחת את בגדיהם, דרכוניהם או מזומן | במוסקבה, אסד שיכן אותם במלון היוקרתי "ארבע העונות", אך כאשר הוצג בפניהם חשבון עצום עבור שהותם, המנהיג הסורי הפסיק לענות לשיחות ונעלם (בעולם)
ר' משה, אברך כולל מכובד מהדרום לא ידע מהו חוק חדלות פירעון, לתומו חשב שזה רק לעסקים, אבל כשהחובות שלו הגיעו למאות אלפי שקלים שהוא וזוגתו, שמשמשת כמורה, לא הצליחו להחזיר, הם פנו לעו"ד יוסי ויצמן, מחבר הספר מחיקת חובות בישראל, שהציע להם אפשרות להגיע להסדר שיקום כלכלי | "הצעתי להם את ההזדמנות להגיע לייצוב כלכלי ולמנוע הדרדרות נוספת, חמורה יותר במצבם", מתאר עו"ד ויצמן את הסיפור העגום שהגיע אל הסוף הטוב (כלכלה)