הבנקים הגדולים בישראל הגישו בקשה דרמטית לבית המשפט להכריז על נוחי דנקנר כפושט רגל בעקבות חובות ענק של כחצי מיליארד שקל. המהלך צפוי להוביל להגבלות קשות על אורח חייו, כולל שלילת כרטיסי אשראי, צו עיכוב יציאה מהארץ ומינוי נאמן לנכסיו| מה יקרה אם הבקשה תתקבל? (כלכלה בארץ)
בית משפט השלום בתל אביב האריך הבוקר בארבעה ימים, את מעצרו של תושב ביתר עילית החשוד המרכזי בהפיכת ניידת המשטרה בשבוע שעבר בבני ברק • האירוע שהחל בכניסת רכב עם כח צה"ל לרחוב חגי, הסתיים במהומות קשות • המשטרה הציגה סרטונים והחשוד שינה את גרסתו (חדשות)
מעצרה של הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר, האלופה יפעת תומר-ירושלמי, הוארך ע"י בית המשפט בשלושה ימים | השופטת אמרה כי "יש חשש לשיבוש וחדש סביר שביצעה את העבירות" | המשטרה תפסה במהלך חיפוש בביתה של הפצ"רית את השעון החכם שלה והיא סיפקה למשטרה את קוד הכניסה אליו (חדשות)
שעות ספורות לאחר שבית משפט השלום בתל אביב האריך את מעצרה של הפצ"רית לשעבר, דחה בית המשפט המחוזי את הערר שהוגש על ההחלטה. השופטת מעין בן ארי קבעה כי "קיים חשד סביר כנדרש לשלב זה" | מתחזק חשד שבעלה של העצורה היה מעורב בהיעלמותה (חוק ומשפט)
המעבר בין כסא המאשים לכסא הנאשם הוא קשה בהחלט, וכעת מבקשת הפצ"רית באמצעות עורכי דינה לשחרר אותה מיד ממעצר ואם לא די בכך, היא מבקשת שהדיון בערעור יתקיים באמצעות הזום בשל עייפותה. גם בית המשפט המחוזי קיבל את המלצת המשטרה ולאחר הדיון בערעור החליט להשאיר אותה במעצר (חדשות משפט)
במשך יותר מעשר שנים הוא כיהן כקברן צבאי ונחשף למאות מקרים קשים וטראגים שהותירו בו צלקות נפשיות רבות | לאחר מאבק משפטי ממושך הוא הוכר כנכה צה"ל כמי שסובל מפוסט טראומה |עו"ד אלמגור, שליווה את המקרה: "החלטה חשובה, תסייע לו ולרבים אחרים" (בארץ)
בית משפט השלום בתל אביב גזר מאסר ממושך על יזמית הנדל"ן לשעבר: "ענבל אור ביצעה מגוון רחב של עבירות כלפי רשויות המדינה, כלפי הלקוחות שלה וכלפי בנקים, ונקטה במספר דרכי מרמה, הכול במטרה להשיא את רווחיה ואת רווחי החברות שבשליטתה" (חדשות)