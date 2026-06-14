4,907,156 ש"ח: רכב השרד היקר ביותר הגיע לישראל

מכונית הנוסעים היקרה ביותר שנחתה לאחרונה בישראל מעוררת שאלה מעניינת: מי יזכה לקבל אותה ראשון – ראש הממשלה בנימין נתניהו או נשיא המדינה יצחק הרצוג? על פי מידע שנחשף באתר 'כלכליסט', מדובר ברכב המנהלים המפואר אאודי A8 בגרסת "סקיוריטי" (Security) המשוריינת, ששוויה המוצהר עומד על 4,907,156 שקלים.

נכון להיום, הרכב היחיד שיובא ארצה ותומחר בסכום גבוה יותר הוא הלמבורגיני רבואלטו, שערכו מוערך בכחמישה מיליוני שקלים. רכב האאודי המדובר הועבר בימים האחרונים לידי שירות הביטחון הכללי (שב"כ), וכידוע, גורמים המעורים בפרטים מסרו כי לישראל צפויות להגיע שתי מכוניות מדגם זה – אחת עבור נשיא המדינה והשנייה עבור ראש הממשלה.

הרכב הנוכחי של נתניהו: חצי מיליון קילומטרים

כיום, ראש הממשלה נתניהו מתנייד בדגם ותיק של אאודי A8 סקיוריטי, אשר צבר כבר קילומטראז' של למעלה מחצי מיליון קילומטרים. המכונית הוותיקה ליוותה את ראש הממשלה לאורך שנים רבות, ועתה מתקרב מועד החלפתה ברכב חדש ומתקדם יותר.

דגם ה-A8 "סקיוריטי" מהווה את חוד החנית בקטגוריית רכבי המנהלים של אאודי. מדובר במהדורה מיוחדת המיוצרת עבור ראשי מדינות, בעלי הון ואוליגרכים, וכוללת מערכות מיגון מתקדמות שאינן זמינות לציבור הרחב. הגרסה המשוריינת שוקלת מעל 4 טונות, לעומת כ-3 טונות בלבד בגרסה הרגילה.

מפרט ביטחוני ייחודי

הרכב מצויד בשריון חסין כדורים, חלונות מיוחדים, מערכות קשר ייעודיות, ומערכות בלימה והיגוי משופרות להתמודדות עם איומי טרור. המכוניות המיועדות לישראל עוברות תהליך ייחודי: הן מתחילות את ייצורן במפעל הרגיל של אאודי, אך משם הן מועברות לסדנה באירופה לצורך התקנת שריון ותוספות ביטחוניות נוספות.

אלו מבוצעות על פי מפרט חסוי שהוגדר בדיוק לדרישות מערכת הביטחון הישראלית. יצוין כי התאמות אלו הופכות את הרכב למתאים במיוחד לאיומים הביטחוניים הייחודיים שעמם מתמודדת מדינת ישראל.

משרד האוצר: "בהתאם לכללים מסודרים"

בתגובה לפרסומים, מסרו ממשרד האוצר: "מבלי להתייחס לנכונות הנתונים, רכישת רכבים ממוגנים מתבצעת בהתאם לכללים מסודרים לרבות עמידה בחוק חובת המכרזים והנחיות הגורמים המוסמכים. כמו כן אספקתם מתבצעת לגופים בהם נקבע כי יש דרישה לרכבים מסוג זה".

הם הוסיפו כי "כמו כל רכב בצי הרכבים הממשלתי גם לרכבים אלה קיימת מעטפת שירות מקיפה ומודל החלפה מוסכם". כידוע, רכבים ממוגנים מסוג זה מהווים חלק בלתי נפרד ממערך האבטחה של נושאי משרות בכירים במדינה, ורכישתם נעשית בהתאם לשיקולים ביטחוניים ולא רק לשיקולי נוחות.