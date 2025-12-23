ה-"רנלימוזין" (Rennlimousine) הייחודית, ששברה שיאי מהירות בשנות ה-30 כשהגיעה ליותר מ-326 קמ"ש, נבנתה מחדש מאפס לאחר שלוש שנות עבודה מאומצות | המפלצת הכסופה והאווירודינמית, שהיוותה את חוד החנית במאבק של "אוטו-יוניון" מול מרצדס, נחשפה לאחרונה באיטליה ותעלה על המסלול להופעת בכורה דינמית בפסטיבל המהירות של גודווד (רכב)
המפתחים של אאודי במטה החברה בגרמניה חושפים את ה-GT50: מכונית קונספט פרועה המבוססת על ה-RS3, משלבת מנוע 5 צילינדרים איקוני עם עיצוב בהשראת מסלולי ה-IMSA של שנות ה-80, ומוכיחה ש''גם הדור הצעיר יודע לתת כבוד להיסטוריה' (רכב)
אאודי חושפת את קונספט C – רודסטר חשמלית דו־מושבית שמגלמת את פילוסופיית העיצוב החדשה של החברה | הקונספט מציג עיצוב מינימליסטי, קווים נקיים ופרופורציות אתלטיות. גג קשיח נפתח חשמלית, תאורה חדשה עם חתימה ייחודית וחומרים איכותיים כמו אלומיניום אנודייז וטיטניום יוצרים חוויית יוקרה מודרנית | אאודי מציבה כאן אבן דרך שתשפיע על הדגמים הסדרתיים הבאים ותעצב את עתיד המותג בעידן החשמלי (רכב)