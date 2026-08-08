תיעוד המכות| צילום: צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א
אזור חברון
צה"ל חוקר אירוע עם חייל ופלסטיני
דובר צה"ל התייחס לתיעוד מכפר אידנא שממערב לחברון, בו נראה חייל מניח ברך על פלסטיני שרוע על הקרקע • בצה"ל נמסר כי כוחות הוקפצו למקום בעקבות דיווח על חיכוך בין אזרחים ישראלים לפלסטינים • האירוע והתנהלות הכוחות נמצאים בתחקור
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@babli.co.il.
האם הכתבה עניינה אותך?
כן (100%)
לא (0%)
0 תגובות