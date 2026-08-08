אזור חברון

צה"ל חוקר אירוע עם חייל ופלסטיני

דובר צה"ל התייחס לתיעוד מכפר אידנא שממערב לחברון, בו נראה חייל מניח ברך על פלסטיני שרוע על הקרקע • בצה"ל נמסר כי כוחות הוקפצו למקום בעקבות דיווח על חיכוך בין אזרחים ישראלים לפלסטינים • האירוע והתנהלות הכוחות נמצאים בתחקור