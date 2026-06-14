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אחרי המחאה מול סולברג

אנשי הפלג הפגינו מול ביתו של נשיא העליון יצחק עמית במבשרת ציון

אנשי הפלג הפגינו הערב מול ביתו של נשיא בית המשפט העליון, יצחק עמית, במבשרת ציון | המפגינים הגיעו למקום בעקבות מחאה על ניסיון מעצר עריק במקום (חרדים)

יצחק עמית, נשיא העליון (צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

הפך למגמה? עשרות אנשי "הפלג הירושלמי" מפגינים בשעה זו (ראשון) מול ביתו של נשיא בית המשפט העליון, יצחק עמית, במבשרת ציון. על פי הדיווחים, המפגינים הגיעו למקום בעקבות מחאה על ניסיון מעצר עריק בעיר.

כזכור, לפני כשבועיים, התקיימה הפגנה אלימה של חרדים קיצוניים מחוץ לביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נעם סולברג ביישוב אלון שבות. המוחים, גרמו לנזק רב לרכוש ולרכב.

בעקבות האירוע, המשטרה עיכבה כ-70 חשודים, והיום פרקליטות המדינה הגישה כתב אישום נגד נחמן פלטניק, אברהם פריד, גרשון חנון ושמעון עטפ, תושבי בית שמש, בגין חלקם בהתפרעות אלימה סמוך לביתו של סולברג, באלון שבות. כתב האישום מייחס לכל ארבעת הנאשמים עבירת התפרעות, ולשניים מהם גם עבירת הסגת גבול.

בעקבות האירוע בבית סולברג, כוחות משטרה גדולים ממחוז ירושלים נפרסו בזמן המחאות ביום חמישי האחרון ליד ביתו של עמית ביישוב מבשרת ציון, כלקח מהפארסה של מחוז ש"י בטיפול בהתפרעויות בבית השופט סולברג בגוש עציון. המשטרה הציבה מחסומים ברחובות הסמוכים כדי למנוע הגעה לבית השופט.

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