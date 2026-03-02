הבנקים הגדולים בישראל הגישו בקשה דרמטית לבית המשפט להכריז על נוחי דנקנר כפושט רגל בעקבות חובות ענק של כחצי מיליארד שקל. המהלך צפוי להוביל להגבלות קשות על אורח חייו, כולל שלילת כרטיסי אשראי, צו עיכוב יציאה מהארץ ומינוי נאמן לנכסיו| מה יקרה אם הבקשה תתקבל? (כלכלה בארץ)
ביומיים הראשונים של תחילת המלחמה, נרשמה ירידה של 45.2% בהוצאות באשראי לעומת הימים המקבילים לפני שבוע
ברשתות המזון נרשמה עלייה בהוצאות של כ-50%, ירידה של כ-88% נרשמה בהוצאות בענף ההלבשה וההנעלה | כל הפרטים (כלכלה בישראל)
עולם הצרכנות משתנה במהירות - ופריסה לתשלומים הפכה לנורמה חדשה שמטשטשת את תחושת ההוצאה | מה קורה למוח שלנו כשהכאב של הפרידה מהכסף נעלם, למה זה עלול לגרום ללחץ נפשי ולחובות לא צפויים, ואיך נוכל להתנהל נכון מול הפיתויים החדשים של הכלכלה הדיגיטלית? (פסיכולוגיה)
תם עידן "אי אפשר לשלם על כך באשראי" | בשעת לילה מאוחרת אישרה הכנסת בקריאה שנייה ושלישית את החוק האוסר התניית תשלום באמצעות כרטיס אשראי בסכום רכישה מזערי | חה"כ אליהו ברוכי (יהדות התורה) שיזם את החוק: "מוכר המתעקש להתנות את השימוש באשראי בסכום כסף מינימלי, הופך את האשראי מנכס לנטל ומהיום עושה זאת בניגוד לחוק" (חדשות)