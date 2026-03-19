במסגרת הצעת החוק עליה דנו היום בוועדת הכספים, יוטל מס בשיעור של 15% על רווחים חריגים לתקופה של 5 שנים.
במהלך הדיון הציג משרד האוצר נתונים המראים על זינוק של פי 4 ברווחי הבנקים בשל
הריבית הגבוהה | כל הפרטים (חדשות כלכלה)
שר הביטחון ישראל כ"ץ חתם על צו מיוחד שבמסגרתו הוכרזו הבנק המרכזי של איראן, שני בנקים איראניים נוספים, חברה של הכוחות המזוינים של איראן ושלושה מבכיריה – כארגוני טרור וכפעילי טרור | הוא הסביר כי זה "נפגע במקומות שהכי כואבים למשטר האייתולות. אין לאף גורם משטר שעוסק בטרור חסינות, נכה בציר הרשע האיראני בכל מקום שבו הוא פועל" (צבא)
מליאת הכנסת אישרה סופית, כי החל מהיום הבנקים יהיו חייבים להודיע ללקוח על יתרה של 15,000 ₪ ומעלה הנמצאת בחשבון העו"ש במשך שלושה חודשים ועל החלופות להשקעה | יוזם ההצעה: "לא ניתן לתאגידים ולבנקים לגרוף רווחי ענק על חשבון האזרחים כאשר אלו נאבקים לגמור את החודש" (כנסת)