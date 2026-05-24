בנק ישראל: האם הנגיד ישבור את הקיפאון בריבית?

בעוד פחות מ-24 שעות תתקבל אחת ההחלטות הכלכליות המשמעותיות ביותר בחודשים האחרונים: האם נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון, ישבור את הקיפאון הממושך בריבית? מזה קרוב לחצי שנה – תקופה הארוכה בהרבה מרבעון בודד – שבנק ישראל מתמיד בסירובו לבצע שינויים בגובה הריבית, ומותיר אותה על כנה ברמה של 4%.

ההחלטה צפויה להתקבל מחר בלשכת הנגיד, על רקע לחצים כבדים מהמגזר העסקי ונוטלי המשכנתאות מצד אחד, ושיקולים מאקרו-כלכליים מורכבים מצד שני. כידוע, הריבית קובעת את עלות האשראי במשק, ומשפיעה ישירות על החזרי המשכנתאות, עלויות המימון לעסקים ותשואות הפיקדונות.

תרחיש א': המשך הקיפאון – הריבית נותרת על 4%

התרחיש הריאלי ביותר, על פי אנליסטים רבים, הוא שהוועדה המוניטרית תחליט להותיר את הריבית ללא שינוי. זאת למרות שהנתונים מראים על התמתנות באינפלציה ב-12 החודשים האחרונים לרמה של כ-1.9% – נתון המצוי בתוך יעד היציבות של הבנק.

השיקולים העומדים מאחורי עמדת ההמתנה הנוקשה הם מורכבים: הנגיד מוטרד משלושה איומים מרכזיים – הטיפוס בגירעון הממשלתי, חוסר היציבות בשער הדולר והאי-ודאות הגיאופוליטית המתמשכת. כאמור, בנק ישראל הותיר את הריבית ללא שינוי בהחלטה הקודמת, למרות שתי הורדות רצופות של 0.25% בכל פעם מאז נובמבר.

ההשפעה על הכיס: במידה והריבית תישאר על כנה, החזרי ההלוואות והמשכנתאות יישארו ברמתם הגבוהה הנוכחית. ריבית הפריים תמשיך לעמוד על 5.5%, והעסקים ימשיכו להתמודד עם עלויות מימון ואשראי יקרות. מנגד, הפיקדונות הבנקאיים יוסיפו להניב תשואות סבירות.

תרחיש ב': הפתעה חיובית – הפחתה של רבע אחוז

התרחיש השני, הפחות סביר אך לא בלתי אפשרי, הוא שבנק ישראל יבחר להעניק הקלה למשק ולהוריד את הריבית ב-0.25%. במקרה כזה, הריבית תרד לרמה של 3.75%, וריבית הפריים תעמוד על 5.25%.

ההיגיון הכלכלי מאחורי מהלך כזה יהיה ברור: לספק זריקת מרץ נחוצה למשק, להקל על המגזר העסקי שנמצא במצב קשה, ולנצל את חלון ההזדמנויות שבו האינפלציה מרוסנת ונמוכה. יצוין כי בהחלטה הקודמת, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' תקף את ההחלטה להותיר את הריבית ללא שינוי, וטען: "החלטה שגויה שאינה נתמכת בנתוני המאקרו של הכלכלה הישראלית. השקל חזק, האינפלציה נחלשת ואנחנו עמוק בתוך טווח היעד".

ההשפעה על הכיס: הורדת הריבית תהווה בשורה משמחת במיוחד לבעלי משכנתאות במסלול הפריים, שייהנו מחיסכון חודשי של עשרות ועד מאות שקלים, בהתאם לגובה ההלוואה. כמו כן, תחול הוזלה של עלויות האשראי עבור המגזר העסקי. בצד השלילי – תחול ירידה קלה בגובה הריבית שתתקבל על פיקדונות בנקאיים חדשים.