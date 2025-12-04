ראש הממשלה: "תקציב מאוזן שעונה על כל צרכי הביטחון"; האוצר והביטחון חלוקים על פער של 50 מיליארד שקל; נגיד בנק ישראל תומך ברפורמת החלב, בעוד הרפתנים ומשרד החקלאות מתנגדים | רה"מ:"מביאים תקציב אחראי, מאוזן שעונה על צרכי הביטחון של מדינת ישראל" (פוליטי, כלכלה)
בהתאם לכל התחזיות, הוועדה המוניטארית של בנק ישראל החליטה להוריד את הריבית במשק ברבע אחוז, מ-4.5% ל-4.25% | זאת למעשה הורדה ראשונה של הריבית מאז ינואר 2024 | השינוי ייכנס לתוקף ביום חמישי ויוביל איתו להקלה מסוימת לנוטלי המשכנתאות וגם יסייע להאצת התחזקות המשק (כלכלה, בארץ)
פרופסור סטנלי פישר, כלכלן בעל שם עולמי שכיהן כ-8 שנים בתפקיד נגיד בנק ישראל, נפטר בביתו בארה"ב בגיל 81, הוא נולד בשם שלמה בן פסח הכהן והצטיין בפיזיקה, מתמטיקה וכימיה | הנשיא הרצוג ספד: "תרם תרומה גדולה לכלכלת ישראל ולחוסנה המרשים" (חדשות, בעולם)
לאחר ההתייצבות של ריבית בנק ישראל בסבב הקודם, ייתכן שבסבבים הקרובים תהיה שוב ירידה בריבית, מה שיהווה בשורה משמעותית לבעלי הלוואות, בדגש על משלמי משכנתאות | זו התחזית שאמר היום נגיד בנק ישראל בכנסת (חדשות, כלכלה)