דרמה בגור | בעל הקורא הותיק התמוטט בביהמ"ד הגדול

בהלה רבה נרשמה דקות ספורות לפני תפילת מנחה בהיכל בית המדרש הגדול של חסידות גור בירושלים, כאשר אחד מנכבדי הקהילה ובעל קורא ותיק, כבן 70, התמוטט באופן פתאומי.

האירוע התרחש בעיצומו של שיעור הדף היומי הקבוע הנערך במקום, אשר הופסק באחת לקול זעקות הנוכחים.

כוחות הצלה שהוזעקו במהירות למקום פתחו מיד בפעולות החייאה מתקדמות וממושכות. הכוננים נעזרו בציוד הרפואי ובמכשיר המפעם (דפיברילטור) של איחוד הצלה המוצב בתוך בית המדרש באופן קבוע לכל מקרה חירום.

במהלך פעולות ההחייאה העניקו המצוותים הרפואיים מספר שוקים חשמליים במטרה להציל את חייו, ולאחר דקות מורטות עצבים של לחימה על חייו – נס בהיכל: הדופק חזר.

בשלב זה הוא מפונה לבית החולים כשמצבו מוגדר קריטי אך יציב, כשהוא מונשם. בחסידות קוראים לציבור לקרוע שערי שמיים ולהרבות בתפילה לרפואתו השלמה והמהירה של רבי יהודה אריה בן פריידא בתוך שאר חולי ישראל.