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הצדיק שבורח מהכבוד – נלכד בעדשה על "כסא הפאר" בציון הקדוש

רגעים מרגשים נרשמו אתמול (רביעי) במערת התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי במירון, כאשר למקום הגיע הגה"צ גאב"ד מאקאווא, כדי לשמש כסנדק בשמחת ברית מילה לבן אחד מקורביו | הגאב"ד, המוכר כאחד מצדיקי הדור, ידוע כמי שבורח מן הכבוד בצורה קיצונית ומסרב בעקביות לשבת על כסאות מפוארים ומרופדים אפילו בעת שהוא משתתף בשמחות הגדולות של צאצאיו בבעלזא, אתמול תועד הגאב"ד כשהוא יושב על כסא פאר בעת שהתכבד בסנדקאות (חסידים)

גאב"ד מאקאווא במירון
גאב"ד מאקאווא במירון| צילום: צילום: באדיבות המצלם
גאב"ד מאקאווא במירון (צילום: באדיבות המצלם)
גאב"ד מאקאווא במירון (צילום: באדיבות המצלם)
גאב"ד מאקאווא במירון (צילום: באדיבות המצלם)
גאב"ד מאקאווא במירון (צילום: באדיבות המצלם)
גאב"ד מאקאווא במירון (צילום: באדיבות המצלם)
גאב"ד מאקאווא במירון (צילום: באדיבות המצלם)
גאב"ד מאקאווא במירון (צילום: באדיבות המצלם)
גאב"ד מאקאווא במירון (צילום: באדיבות המצלם)
גאב"ד מאקאווא במירון (צילום: באדיבות המצלם)
גאב"ד מאקאווא במירון (צילום: באדיבות המצלם)
גאב"ד מאקאווא במירון (צילום: באדיבות המצלם)
גאב"ד מאקאווא במירון (צילום: באדיבות המצלם)

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