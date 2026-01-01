בערב ראש חודש סיון (מוקדם) התקיימה במעונו של ראש הישיבה הגאון רבי מאיר צבי ברגמן שמחת הברית לבן נינו. ראש הישיבה כובד בסנדקאות | מיד לאחר מעמד הברית, נערכה בחדרו של ראש הישיבה תפילת יום כיפור קטן במניין מצומצם של בני המשפחה ומקורבים, אשר העתירו בתפילה לקראת החודש בו ניתנה התורה (חרדים)
בעוד בחצרות אחרות מתקוטטים הרבנים מי יכובד בכיבודים נאים, השבוע נקלע שוקי לרר לאירוע מסוג אחר, שמחת הברית לנינם של האדמו"רים מקרעטשניף, פרמישלאן וספינקא, שם הענווה היא שעיכבה את השמחה, כשלבסוף נאלץ לעזוב את הזירה לפני החלטת האדמו"רים מי יכובד בסנדקאות | צפו בתיעוד (חסידים)
השבוע נערכה בבני ברק שמחת ברית המילה לנכד המקובל הגה"צ רבי דוד בצרי, ראש ישיבת "השלום" בירושלים, בן לבנו הגאון הרב שלמה בצרי, רב קהילת "בית יוסף" בגבעתיים | בסנדקאות ובאמירת הברכות כובד המקובל הגה"צ רבי יעקב עדס, שיצא מגדרו והגיע להשתתף בשמחה על אף שממעט לצאת לאירועים (חרדים)
ביום חמישי האחרון הוזמן מנהיג ה'ישוב הישן' הגאון האדיר רבי יהושע דוד טורצ'ין, לשמחת ברית במעונו של הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, זקן רבני ברסלב, שם התכבד בסנדקאות, והגה"צ רי"מ אמר את הברכות. אחר הברית נועדו גדולי הדור לשיח צדיקים כשהם מעלים עובדות וזכרונות הוד מצדיקי קמאי, תוך שהם מעיינים בספר הזוהר הקדוש לתנא האלוקי רשב"י (חרדים)
לרגל
יום פטירתו של הרב בנימין
מנדלזון זצ"ל,
שחל בתאריך כ"ד
אייר | שורות קצרות על דמותו
המופלאה של רב מדור קודם | על עמידתו
האיתנה על משמר הקודש ללא חת, ושמירת הצביון
השמיטה בארץ ישראל |
סיפור מופלא על רוח
קודשו של הרה"ק
ר"א
מבעלזא זצ"ל
|
וּבֵין
כְּתֵיפָיו שָׁכֵן
(יהדות
ואקטואליה)
בבני ברק נערכה שמחת הברית לנין האדמו"ר מקרעטשניף י-ם, נכד לחתנו האדמו"ר מאלעסק בית שמש, ולהאדמו"ר מגארליץ וגאב"ד ביליץ | בשמחה כובד האדמו"ר מקרעטשניף בסנדקאות. ובהמשך ערך הרבי טיש לחיים לכבוד השמחה (חסידים)