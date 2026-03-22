כמנהגו מזה עשרות שנים, קבע הגה"צ גאב"ד מאקאווא את תפילותיו בשבת הראשונה של שבועות השובבי"ם במעון הקודש של האדמו"ר המהר"א מבעלזא זי"ע ברחוב אחד העם בתל אביב • מדוע נמנע הגאב"ד מלסעוד במבנה המיתולוגי? • וכן, רשימת האורחים הנכבדים שהסתופפו בצל הקודש • כל הפרטים (חסידים)
בחצה"ק שידלובצא בירושלים ציינו את יומא דהילולא של האדמו"ר בעל ה'להבת דוד' מביאלה ב"ב זצ"ל, בצל חתנו האדמו"ר משידלובצא, בשילוב שמחת הבר מצוה לנכד האדמו"ר משידלובצא, בן לחתנו הרב פנחס יחיאל לעמברגר, בנו של רב ביהמ"ד מאקאווא באשדוד | במראות ניתן להבחין בשיירי הערבות מיום 'הושענא רבה' שנזרקו מעל 'ארון הקודש' כמקובל בחצרות הקודש כסגולה ושמירה לכל השנה (חסידים)
בעיר התורה והחסידות בני ברק, נחגגה בקול ששון וקול שמחה, שמחת שבע הברכות המרכזית לרגל נישואי בת הרה"צ ר' מנחם מנדל לעמבערגר, בן הגה"צ אב"ד מאקאווא בני ברק זצוק"ל וחתן הגה"צ רבי ירמיה ניישלאס, אב"ד סערדהעלי. החתן נכד האדמו"ר מטשראנוביל, בן לבנו הרה"צ ר' פנחס ישראל טווערסקי, חתן האדמו"ר מקאסן היללקרעסט (חסידים)
בהיכל ביהמ"ד קומרנא ברחוב דבורה הנביאה בבני ברק, נחוגה שמחת אירוסי נכדת האדמו"ר, בת לחתנו הגה"צ רבי ישראל מנחם למברגר ממאקאווא, עב"ג החתן בן הרב נפתלי שנייבאלג, חתן האדמו"ר ה'באר יעקב מנדבורנה זצ"ל | עקב ימי ספירת העומר, הנעימו מקהלה ווקאלית מיוחדת את השמחה בזמר ושיר בלי כלי נגינה (חסידים)
בסוד ישרים ועדה נחוגה שמחת אירוסי הכלה נכדת הגה"צ רבי דוב וייס גאב"ד קריית צאנז ירושלים, בת לבנו הרה"ג דוד, חתן הרה"ג שלמה למברגר רב ביהמ"ד מאקאווא אשדוד, עב"ג החתן בן הרב נחמן כהנא בן האדמו"ר מספינקא סוליצא וחתן האדמו"ר מדעעש אשר נתכבד בקריאת התנאים בשמחה הגדולה (חסידים)
אלפי חסידים ואנשי מעשה נטלו אמש (שני) חלק בשמחת נישואי נכד האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק, עב"ג הכלה נכדת האדמו"ר מסטרופקוב | במהלך השמחה זרק הרבי סיגריה בוערת אל עבר החסידים שעטו על המציאה לשאוף מהסיגריה כסגולה (חסידים)