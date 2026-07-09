נתניהו צפה בלייב בהריסות בונצואלה - והעביר מסר מיוחד למפקד המשלחת | צפו 

ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח היום (חמישי) עם מפקד המשלחת הישראלית לוונצואלה ורמ״ט פיקוד העורף, תא״ל אלעד אדרי ועם שגריר ישראל המיועד למקסיקו, יועד מגן.

השיחה התקיימה ברקע פעולותיה של המשלחת הישראלית ברחבי המדינה מזה עשרה ימים במספר אזורים שנפגעו מרעידת האדמה, במטרה לסייע בשלב השיקום באמצעות מיון המבנים שנפגעו וסיווגם, כמו גם בפעולות נוספות.

"אתם עושים משהו מיוחד במינו - אתם גם משקמים הריסות, ואתם גם משקמים יחסים. אתם מראים לתושבי ונצואלה, וגם לממשלת ונצואלה, את הפנים האמיתיות של מדינת ישראל", אמר נתניהו בין השאר.

עוד הוסיף: "משלחות החילוץ והסיוע שלנו עזרו לאינספור מדינות ברחבי העולם, אבל מה שאתם עושים עכשיו זה לבוא למדינה שניתקה את היחסים כמעט לפני עשרים שנה, ואתם מוכיחים עד כמה טוב להיות בקשר עם ישראל".

"לא שאלנו שאלות מי ומה. אמרנו: ׳מה צריך לעשות כדי לעזור?׳ ואתם יצאתם עם המשלחת הטובה שלכם, שלנו, ואתם מייצגים אותנו בגאון", סיכם רה"מ.