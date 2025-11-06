הוועדה לביטחון לאומי של הכנסת קיימה היום סיור נרחב בקריית שמונה ושלומי | ראש העירייה סיפר: "אחת הסיבות המרכזיות שאנשים לא חוזרים לפה, הם הפערי השכר ותחושת הביטחון שיש לה השפעה קשה על פעולות השיקום" (כנסת, בארץ)
חודשיים וחצי לאחר הפגיעה בבית החולים 'סורוקה' בבאר שבע במהלך מבצע 'עם כלביא', שרי האוצר והבריאות סיכמו על תוכנית שיקום וחידוש לבית החולים | על פי ההחלטה, יוקם צוות עבודה משותף שיבנה את המתווה לשיקום המבנים שנפגעו, שדרוג בית החולים, קביעת האומדן התקציבי וגיבוש לוחות הזמנים (בארץ)
הסבל הגופני והנפשי של פצועי המלחמה כנראה לא תם בזאת | קצין הנדסה קרבית שאיבד את רגלו בלחימה עם חמאס בתחילת התמרון, נדרש על-ידי צה"ל לשלם חוב של עשרות אלפי שקלים לצבא בגין "גירעון על ימי חופש" | הסיבה: תקופה בה שהה בארה"ב לטובת ניתוח מיוחד בעצבי רגלו והתקנת פרוטזה ייחודית כחלק משיקומו (צבא)