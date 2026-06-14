חילוקי דעות עמוקים וסתירה חזיתית נחשפים בצמרת הממשל האמריקני, בעקבות תגובות מנוגדות של הנשיא ומזכיר ההגנה שלו לתקיפת צה"ל בלבנון.

בעוד הנשיא דונלד טראמפ הגדיר את הירי לעבר ישראל כזניח ותקף את הפעולה בביירות, מזכיר ההגנה פיט הגסת' העניק גיבוי לירושלים וטען כי "ישראל הייתה מאופקת מאוד בתגובתה", והוסיף שהיא מבינה שארצות הברית נמצאת על סף עסקה. נראה כי מזכיר המלחמה הגסת' לא צפה את תגובתו התמוהה של טראמפ, שכזכור גינה את התקיפה הישראלית בביירות.

הבדלי הגישות בין השניים באים לידי ביטוי גם בהערכת ההשפעה של המהלכים הצבאיים על המשא ומתן המדיני מול טהראן. בניגוד לטראמפ שהזהיר מפני פגיעה בשיחות, המזכיר הפגין אופטימיות בראיון לרשת סי-בי-אס ניוז ואמר כי "מכל מה שאני יודע, אנחנו בדרך הנכונה. זה לא עניין של אם, זה עניין של מתי" ייחתם ההסכם הראשוני.

הגסת' הבהיר כי האחריות למניעת הסלמה מוטלת על איראן ושלוחותיה, תוך שהוא מציג עמדה נחרצת כלפי המשך פעילות הטרור בצפון. מזכיר ההגנה הצהיר כי "אנחנו מודעים למה שקורה עם חזבאללה שיורה רקטות לצפון ישראל, דבר שהם צריכים להפסיק לעשות, ואיראן צריכה לעודד אותם להפסיק לעשות זאת בדרכים נחרצות מאוד" כדי לאפשר את המשך התהליך.

בנוגע להמשך המגעים, הגסת' הדגיש כי המהלך הישראלי האחרון בביירות לא יעצור את התקדמות המתווה המדיני האמריקני. מזכיר ההגנה חזר על עמדתו לפיה "אני לא מצפה שזה ישבש. אם איראן רוצה שזה יחזיק, הם צריכים למשוך לאחור את חזבאללה, ללא ספק" בימים הקרובים.

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המזכיר פירט את התנאים הנוקשים שיוצבו במסגרת ההסכם המתגבש, הכוללים פירוק משמעותי של יכולותיה של טהראן. הגסת' הבהיר כי כל הסכם עם איראן ידרוש השמדה, הסרה או דילול של חומרי הגרעין שלה, עם בדיקות ופיקוח, והוסיף איום מפורש לפיו "נדאג שהאופציה הצבאית תהיה שם" אם תנאי העסקה יופרו.