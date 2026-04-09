משמרות המהפכה הקימו 'מסדרון בטוח' במיצר הורמוז, אך חברות הספנות מסרבות לחזור • תקיפות נמשכות במתקני נפט ובלבנון • טראמפ מאיים: 'הירי יתחיל, גדול יותר וחזק יותר' | המשא ומתן באסלאמאבאד מתקיים על רקע חוסר ודאות (העולם הערבי)
שר ההגנה האמריקאי פיט הגסת' חשף פרטים מביקורו באזור המלחמה עם איראן • טייסת ביקשה יותר פצצות והיא תקבל אותן • חיילים אמרו: "זו מערכה שהייתה צריכה להיעשות מזמן" | הדברים נאמרו בתדריך עיתונאים (צבא וביטחון)
שר ההגנה פיט הגסת' סקר את הישגי המערכה הצבאית נגד איראן וחשף כי חיל הים האיראני נוטרל וכי יכולות הייצור של טילים וכטב"מים הושמדו ברובן | הגסת' הדגיש כי הכוחות האמריקניים פועלים בנחישות וכי למעלה מ-7,000 מטרות הותקפו עד כה ברחבי המדינה | הדברים המלאים (חדשות)
ממשימה גרעינית להפצצות כובד כירורגיות: כך הפך ה-B-52 למכונת המלחמה היחידה בהיסטוריה שבדרך להשלים מאה שנות שירות פעיל | הצצה ליכולות הקטלניות של המפלצת שנושאת 32 טון חימוש ומצליחה להישאר רלוונטית יותר מחמקנים מודרניים גם בשדה הקרב של 2026 (חדשות בעולם)
שר ההגנה האמריקני פיט הגסת' במסר עוצמה חסר תקדים: המבצע המשותף לארה"ב וישראל חזק פי שבעה ממבצעי ישראל הקודמים • "צוללת אמריקנית הטביעה ספינה איראנית - לראשונה מאז מלחמת העולם השנייה" | התייחסות דרמטית למבצע באיראן (מלחמה עם איראן)
הנשיא טראמפ מזהיר את איראן: "נכה בהם בעוצמה שלא נראתה מעולם" | מזכיר המלחמה האמריקני, פיט הגסת' הכריז: ״לא נסבול טילים רבי עוצמה המכוונים נגד העם האמריקאי. טילים אלה יושמדו, יחד עם ייצור הטילים של איראן״ (בעולם)
תחקיר הניו יורק טיימס טוען כי הפנטגון הסווה מטוס קרב ככלי טיס אזרחי בתקיפה קטלנית בספטמבר האחרון, דבר שמהווה פשע מלחמה לפי החוק הבינלאומי | מומחים טוענים כי המהלך מהווה "פרפידיה" והפרה חמורה של חוקי המלחמה הבינלאומיים (בעולם)
מומחית ביטחונית טענה כי כלי הבינה המלאכותית החדש “GenAI”, שהושק לאחרונה עבור חיילי צבא ארה״ב ועובדי משרד ההגנה, מהווה “צעד ראשון קריטי” ללוחמה עתידנית | הכלי נועד להכשיר חיילים ועובדים אזרחיים של משרד ההגנה לשימוש בבינה מלאכותית כחלק משגרת העבודה, ולהכין אותם להטמעה רחבה יותר של AI במערכות צבאיות בעתיד (צבא, טכנולוגיה)
שר ההגנה פיט הגסת' הודיע כי סרטון התקיפה השנויה במחלוקת לא יפורסם, למרות לחץ כבד שהופעל בנושא | נשיא ארה"ב אמר בעבר כי הוא בעד לפרסם את הסרטון, ולאחר מכן חזר בו ואמר שהדבר תלוי במזכיר המלחמה הגסת' (חדשות)
הסערה בארה"ב נגד שר המלחמה פיט הגסת' ממאנת להירגע, לאחר שנחשד במתן הוראה לא חוקית לחסל טרוריסטים פצועים שנותרו על סירה שנחשדה בהברחה אסורה לאחר תקיפה | הקונגרס דורש משר המלחמה את הסרטון הלא-ערוך, ואף מאיים נגדו בסנקציות | כך הגיב טראמפ לדרישה (חדשות)
בישיבת הקבינט שנערכה אתמול בבית הלבן נרשמו כמה רגעים משעשעים במיוחד | נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נראה מתקשה להישאר ער, כשעיניו נעצמות מעת לעת מול המצלמות | שמו של מזכיר ההגנה פיט הגסת’ אוית עם שגיאת כתיב מביכה | מנהל התקציבים ראס ווט צולם מצייר על דף רשמי של הבית הלבן ציור נוף הכולל הרים, עצים ועננים (בעולם)