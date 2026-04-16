שר ההגנה האמריקאי: "רואים אילו נכסים צבאיים אתם מזיזים"

פיט הגסת' משמאל, הנשיא טראמפ מימין ( צילום: הבית הלבן )

שר ההגנה האמריקאי פיט הגסת' שיגר היום (חמישי) מסר נחרץ לאיראן במהלך תדרוך לכתבים בבית הלבן. "המסר שלנו לאיראן ברור - אנחנו צופים בכם ורואים אתכם", הצהיר הגסת', תוך שהוא מפרט את הפעילות הצבאית האיראנית שנמצאת תחת מעקב אמריקאי צמוד.

לדברי שר ההגנה, ארצות הברית עוקבת מקרוב אחר תנועות הנכסים הצבאיים של איראן. "אנחנו רואים אילו נכסים צבאיים אתם מזיזים", מסר הגסת', והוסיף כי מודיעין אמריקאי זיהה שאיראן חופרת מחדש משגרי טילים שהופצצו במהלך המערכה. הדברים משקפים את רמת המעקב המודיעיני המתקדמת שמפעילה ארה"ב על השטח האיראני. הגסת' הבהיר כי למרות המאמצים הדיפלומטיים, ארצות הברית נערכת לכל תרחיש. "כוחותינו ערוכים לחדש את הלחימה אם איראן תבחר גרוע ולא תסכים לעסקה", הדגיש שר ההגנה. לדבריו, ארה"ב מוצבת באזור "בכוח גדול יותר משהיה" לפני תחילת המערכה, בהיערכות מלאה לחידוש אפשרי של הפעילות הצבאית. כפי שדווח באתר בבלי, שר האוצר האמריקאי סקוט בסנט רמז לאופציה מפתיעה שארה"ב שוקלת לגבי האי חארג', ממנו מייצאת איראן 90% מהנפט שלה. "בשבוע שעבר היו שם תקיפות. נראה אם בסופו של דבר זה יהיה נכס אמריקאי", אמר השר בריאיון לרשת 'פוקס ניוז'.

טרמפ - האי חראג' ( צילום: הבית הלבן - ויקיפדיה )

"איראן נהנית להגיד שהיא שולטת במצר הורמוז"

הגסת' התייחס גם לסוגיית מצר הורמוז, שעומד בימים האחרונים תחת מצור אמריקאי. "איראן נהנית להגיד שהיא שולטת במצר הורמוז, אבל אין לה צי", אמר שר ההגנה בלעג. הוא הוסיף כי "לאיים לירות בספינות מסחריות זו פיראטיות", תוך שהוא מבהיר את עמדת ארה"ב בנושא.

על פי הגסת', "תעשיית האנרגיה של איראן טרם הושמדה, ארה"ב משביתה את משלוחי היצוא שלה" באמצעות המצור הימי. "נמשיך במצור הימי ככל שיידרש", הדגיש, תוך שהוא מסביר כי זהו כלי הלחץ המרכזי על המשטר בטהראן. כזכור, ארה"ב חשפה כי ספינה איראנית ניסתה לפרוץ את המצור אך נעצרה והוחזרה.

מפת המעברים בהורמוז ( צילום: ד"ש )

רקע: המערכה הצבאית נגד איראן

כפי שחשף הגסת' בתדריך קודם, הצבא האמריקאי תקף עד כה למעלה מ-7,000 מטרות ברחבי איראן. "אנחנו צדים אותם באופן שיטתי, ללא רחמים, ובעוצמה מכרעת כמו שאף צבא אחר בעולם לא יכול לעשות", הצהיר שר ההגנה. לדבריו, ההגנה האווירית של איראן שוטחה, בסיס התעשייה הביטחונית הושמד ברובו, וחיל הים האיראני נוטרל.

המצב הביטחוני המורכב מתרחש על רקע מאמצי תיווך פקיסטניים בין וושינגטון לטהראן. איראן דורשת 270 מיליארד דולר פיצויים על הנזקים שנגרמו לה, דרישה שעשויה לסבך את המשא ומתן. בינתיים, הפסקת האש השברירית ממשיכה להתקיים, כאשר שני הצדדים ערוכים לחידוש אפשרי של הלחימה.

מטוסי קרב אמריקאים לקראת תקיפה באיראן ( פיקוד מרכז ארה"ב )

יצוין כי בימים האחרונים הגיע לישראל אדמירל בראד קופר, מפקד פיקוד המרכז של ארצות הברית (CENTCOM), לתיאום אסטרטגי עם בכירי מערכת הביטחון הישראלית. הביקור מגיע בעיתוי קריטי, כאשר כוחות פיקוד המרכז האמריקני מבצעים פעולות לפירוק שדות המוקשים שהותירו משמרות המהפכה האיראניים במצר הורמוז.