הבכיר האמריקאי רומז: ארה"ב שוקלת לכבוש שטח של איראן

שר האוצר האמריקאי, סקוט בסנט, רמז היום (חמישי) לאופציה מפתיעה שארה"ב שוקלת, לאחר תקיפות שבוצעו בשבוע שעבר באי חארג' שבדרום איראן - נקודת היצוא המרכזית של הנפט האיראני.

"בשבוע שעבר היו שם תקיפות. נראה אם בסופו של דבר זה יהיה נכס אמריקאי", אמר השר בריאיון לרשת 'פוקס ניוז'. דבריו מצביעים על שינוי אסטרטגי אפשרי בגישה האמריקאית כלפי תשתיות האנרגיה האיראניות, בעיקר לאור המשבר הנמשך במצרי הורמוז שדרכו עוברת חמישית מאספקת הנפט העולמית.

האי חארג' מהווה עורק חיים למשק האיראני - ממנו מייצאת המדינה כ-90% מהנפט שלה. התקיפות שבוצעו במתקנים הצבאיים באי מצטרפות לשורה ארוכה של פעולות צבאיות אמריקאיות וישראליות נגד תשתיות אנרגיה איראניות בשבועות האחרונים.

כפי שדיווחנו, הצבא האמריקאי מנהל מערכה מקיפה נגד יכולות איראן לשבש את התנועה הימית במפרץ הפרסי. שר ההגנה פיט הגסת' חשף כי "תקפנו למעלה מ-7,000 מטרות ברחבי איראן", כאשר חלק ניכר מהן מתקני אנרגיה ותשתיות ימיות.

גורמים בכירים במערכת הביטחון הישראלית מעריכים כי השליטה באי חארג' תאפשר לארה"ב להבטיח את זרימת האנרגיה העולמית גם אם איראן תמשיך לאיים על מצרי הורמוז. ישראל מצידה העלתה רעיון להתקין צינורות נפט לאורך המצר, כך שיתייתר הצורך בהעברת מכליות דרכו.