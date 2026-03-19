בבלי
מהלך אסטרטגי

הבכיר האמריקאי רומז: ארה"ב שוקלת לכבוש שטח של איראן

שר האוצר האמריקאי סקוט בסנט התייחס לאפשרות מפתיעה הנוגעת לאי חארג', ממנו מייצאת איראן 90% מהנפט שלה | ההשלכות על מצרי הורמוז (צבא וביטחון)

מאגרי נפט שהותקפו באיראן

שר האוצר האמריקאי, סקוט בסנט, רמז היום (חמישי) לאופציה מפתיעה שארה"ב שוקלת, לאחר תקיפות שבוצעו בשבוע שעבר באי חארג' שבדרום - נקודת היצוא המרכזית של הנפט האיראני.

"בשבוע שעבר היו שם תקיפות. נראה אם בסופו של דבר זה יהיה נכס אמריקאי", אמר השר בריאיון לרשת 'פוקס ניוז'. דבריו מצביעים על שינוי אסטרטגי אפשרי בגישה האמריקאית כלפי תשתיות האנרגיה האיראניות, בעיקר לאור המשבר הנמשך ב שדרכו עוברת חמישית מאספקת הנפט העולמית.

האי חארג' מהווה עורק חיים למשק האיראני - ממנו מייצאת המדינה כ-90% מהנפט שלה. התקיפות שבוצעו במתקנים הצבאיים באי מצטרפות לשורה ארוכה של פעולות צבאיות אמריקאיות וישראליות נגד תשתיות אנרגיה איראניות בשבועות האחרונים.

כפי שדיווחנו, הצבא האמריקאי מנהל מערכה מקיפה נגד יכולות איראן לשבש את התנועה הימית במפרץ הפרסי. שר ההגנה פיט הגסת' חשף כי "תקפנו למעלה מ-7,000 מטרות ברחבי איראן", כאשר חלק ניכר מהן מתקני אנרגיה ותשתיות ימיות.

גורמים בכירים במערכת הביטחון הישראלית מעריכים כי השליטה באי חארג' תאפשר לארה"ב להבטיח את זרימת האנרגיה העולמית גם אם איראן תמשיך לאיים על מצרי הורמוז. ישראל מצידה העלתה רעיון להתקין צינורות נפט לאורך המצר, כך שיתייתר הצורך בהעברת מכליות דרכו.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר