הרשות הפלסטינית משיקה תוכנית בינה מלאכותית: 10,000 סטודנטים

ראש הממשלה הפלסטיני, מוחמד מוסטפא, הכריז אתמול (שני) על הקמת "המועצה הלאומית לכלכלה דיגיטלית" במסגרת השקת "שבוע פלסטין לבינה מלאכותית 2026" בפארק הטכנולוגי בביר זית. המהלך נועד, לדבריו, להפוך את הכלכלה הפלסטינית מ"כלכלה דלת משאבים לכלכלה הנשענת על ידע".

התוכנית כוללת יעדים כמותיים שאפתניים: הכשרת 10,000 צעירים וצעירות במיומנויות בינה מלאכותית, השמה של 1,000 בוגרים מדי שנה בתחום הטכנולוגיה בשיתוף המגזר הפרטי, ומעבר ל-50% פעילות ללא נייר בכלל המשרדים הממשלתיים בתוך שנה וחצי. כמו כן, נקבע יעד לקיצור משך הטיפול בהליכים בירוקרטיים ב-40% עד שנת 2028.

האירוע, הראשון מסוגו, מאגד למעלה מ-25 מוסדות מקומיים ובינלאומיים וכולל כ-30 פעילויות שונות, ביניהן האקתונים, סדנאות וכנסים. מוסטפא הדגיש כי הפלסטינים אינם מתכוונים להתחרות בכל תחומי הטכנולוגיה, אלא להתמקד בנישות שבהן יש להם יתרון יחסי.

"התמחות חכמה" במקום חיקוי

תחומי המיקוד האסטרטגיים שהוצגו כוללים בינה מלאכותית בשפה הערבית, שירותי ממשל חכמים דרך פלטפורמת "ממשלתי" (Mowatin), בריאות וחינוך דיגיטלי, אבטחת סייבר וניתוח נתונים, וייצוא שירותים דיגיטליים המבוססים על AI.

"מדינות אינן מתייחסות עוד לבינה מלאכותית כאל תחום טכנולוגי בלבד, אלא כאל סוגיה של ריבונות דיגיטלית", הצהיר מוסטפא. "מי שלא יבנה את מקומו היום, עלול למצוא את עצמו מחר צרכן בלבד של מה שאחרים מייצרים".