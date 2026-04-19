הבוקר (חמישי) בצפון השומרון: אחרי 21 שנה מאז פינוי יישובי גוש קטיף וצפון השומרון, המשפחות הראשונות העתיקו את מגוריהן לקרוואנים ביישוב שא-נור המחודש. את הטקס המרגש חנכו שר הביטחון ישראל כץ, שר הבינוי והשיכון חיים כץ, שר האוצר בצלאל סמוטריץ', השר זאב אלקין וראש מועצת שומרון יוסי דגן.

"הלב בוער משמחה", שיתפה אחת המתיישבות הראשונות. ראש המועצה יוסי דגן, שחוזר גם הוא היום להתגורר בשא-נור לאחר שגורש ממנו בהתנתקות, מסר: "המשאיות עושות את הדרך - הפעם בחזרה הביתה, זו רק ההתחלה".

350 מיליון שקל לחיזוק הביטחון ביו"ש

שר הביטחון ישראל כץ הודיע במהלך הטקס על הקצאה של 350 מיליון שקל לחיזוק הביטחון ביהודה ושומרון. "המשימה לא תמה, אנחנו מחוייבים להמשיך לפעול בנחישות לחיזוק ההתיישבות היהודית", הבהיר השר כץ.

"מאז ומעולם תפיסתי בנוגע לחשיבות ההתיישבות ביו"ש לא השתנתה", הוסיף כץ. "ההתיישבות מחברת אותנו למורשת ומגינה על כלל מדינת ישראל. הסדרת 140 חוות ביו"ש, שתקרה בקרוב, מהווה חיזוק של הנוכחות היהודית".

סמוטריץ': "קורא לנתניהו להורות על כיבוש מלא של עזה"

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ניצל את הטקס בשא-נור כדי להעביר מסר חד כלפי ראש הממשלה. "אני קורא לנתניהו להורות לצה"ל להיערך מיד לכיבוש מלא של רצועת עזה כולל מחנות המרכז", הצהיר סמוטריץ'.

הקריאה הגיעה על רקע הסירוב של חמאס לאולטימטום של הנשיא טראמפ לפירוק מנשקו ולפירוז הרצועה. סמוטריץ' ציין כי "זהו הזמן לפעול בנחישות ולהשלים את המשימה הביטחונית".

תיקון עוול היסטורי

החלטה על החזרה לשא-נור התקבלה לפני מספר חודשים במסגרת סיכום בין שרי הביטחון והאוצר יחד עם פיקוד המרכז. תחילה תכננו המתיישבים לעלות למקום כבר בחנוכה, אך הצבא לא היה מוכן לכך מבחינה ביטחונית באותו שלב.

אלוף פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, הכין את השטח לכניסת המתיישבים, על פי הוראת הדרג המדיני. יוסי דגן, שהיה שותף למהלך יחד עם השרים במשך חודשים ארוכים, מסר בעבר: "חוזרים הביתה! זהו רגע היסטורי של תיקון עוול לאומי".

במסגרת החלטת ישיבת הקבינט האחרונה, גם היישובים גנים וכדים יוקמו מחדש - לצד 17 יישובים נוספים ביהודה ושומרון. יישוב חומש כבר אושר בעבר, וכעת מצטרפת אליו שא-נור כחלק מתיקון עוול ההתנתקות.