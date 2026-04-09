שרי הביטחון והאוצר סיכמו יחד עם פיקוד המרכז כי כבר בחג הפורים גרעין התיישבות של משפחות יתיישב בשטח שא-נור, שפונה כחלק מפינוי יישובי צפון השומרון בהתנתקות | כזכור, יישוב חומש כבר אושר בעבר, וכעת ישובו המתיישבים לשא-נור (צבא)
פעילים פרו-פלסטינים ניסו לתקוף את יוסי דגן וישראל גנץ ביציאתם מהדיון התקדימי על יו"ש בקונגרס בוושינגטון | ישראל גנץ: "האנטישמים מאבדים שליטה למראה התמיכה האדירה ביו"ש" | יוסי דגן הטיח בהם: "אתם הרשע ואנחנו הצדק, אתם העבר ואנחנו העתיד! ננצח אתכם - ונחיל את הריבונות" (בעולם)
בית המשפט הצבאי גזר 6 חודשי מאסר בפועל, 10 חודשים על תנאי, קנס ופיצויים על מחבל החמאס כראדי חסן מקוצרה, בגין הסתה ואיומים לרצח ראש מועצת שומרון יוסי דגן, המוגדר מזה 4 שנים ע"י המשטרה כראש הרשות המאוים בישראל | יוסי דגן הגיב: "לעולם לא נפחד - עם ישראל ינצח! נבנה את מולדתנו עוד יותר" (חדשות)
אלפי מתפללים נכנסו הלילה לקבר יוסף בשכם ערב ראש חודש חשוון | בכניסה השתתפו האדמו"ר מקאליב, ח"כ מיכל וולדיגר ח"כ צבי סוכות, וראש מועצת שומרון יוסי דגן קרא לממשלה: "ללמוד מעוזו של יוסף הצדיק - להעביר ריבונות מלאה ביהודה ושומרון" | האדמו"ר מקאליב אמר: הקב"ה נתן לנו את כל ארץ ישראל השלמה, וממילא אנחנו צריכים ללכת ובעוז ובגאון ולדרוש את מה שמגיע לעם ישראל שלנו, ארץ ישראל השלמה היא שלנו בכל השטחים | צפו (חדשות)
מפקד פיקוד מרכז אבי בלוט השתתף עם ראש מועצת שומרון בהערכת המצב של מטה החירום של המועצה |דגן העביר לאלוף בלוט מסר מחזק: "ההתיישבות חזקה - אנחנו מחזקים ומגבים את צה"ל ומנצחים ביחד את האתגרים. יודעים שיש על מי לסמוך" (חדשות, צבא)
שר הביטחון ישראל כ"ץ ביקר ביישוב שא-נור, לאחר האישור בקבינט להקמת 22 יישובים חדשים ביו"ש | "זהו רגע היסטורי להתיישבות", אמר השר כ"ץ, "תשובה מוחצת לארגוני הטרור ומסר ברור למקרון ולחבריו: אתם תכירו במדינה פלסטינית על הנייר והנייר ייזרק לפח ההיסטוריה. ההתיישבות ביהודה ושומרון תתחזק ומדינת ישראל תפרח ותשגשג" (חדשות)
אלפי בני אדם נכנסו ביום רביעי השבוע לקבר יוסף הצדיק שבשכם בכניסה הגדולה בשנה. את
הכניסה הובילו המשפחות השכולות של חללי צה"ל ונרצחי טרור | אביהם של הלל
ויגל יניב הי"ד אמר: "לסיים את המלחמה עד הניצחון, שדם ילדינו לא יהיה
לשווא" | יוסי דגן ראש מועצת שומרון: "ללמוד מיוסף הצדיק ויהשע בן נון,
להכות את אויבינו מכה ניצחת" | ארי קופרשטוק הצטרף לנכנסים, ומגיש גלריה מרהיבה (חרדים)
העיר המקראית תאנת שילה המיוחסת לעיר בה שכן שבט אפרים - נהרסת, כך על פי חשיפת מועצת שומרון - בבנייה פלסטינית בלתי חוקית; "אסור לעמוד מנגד - רשויות המדינה חייבות לאכוף באופן מיידי ולהפסיק את החרפה" (חדשות בארץ)
שר הבטחון ישראל כ"ץ אמר בכנס הנהגת השומרון בהשתתפות ראשי היישובים: "המפקדים במחנות הפליטים בצפון השומרון אומרים שהבעיה הבטחונית התפתחה כי אין כאן התיישבות יהודית. להתיישבות תפקיד כפול: גם אידיאולוגי וגם בטחוני" (פוליטי, ביטחון)