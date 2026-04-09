צעד משמעותי בחיזוק ההתיישבות בצפון השומרון: שר האנרגיה והתשתיות אלי כהן וראש מועצת שומרון יוסי דגן הקימו צוות משותף מיוחד שיפעל לקידום תשתיות המים והחשמל ליישובים החדשים שאושרו לאחרונה בממשלה. המהלך מגיע במסגרת תוכנית 'מיליון בשומרון' ומהווה תשתית הכרחית למימוש חזון ההתיישבות באזור.

הצוות החדש יפעל בשיתוף פעולה הדוק עם חברת החשמל, רשות המים, חברת מקורות וגורמים נוספים במטרה לקדם את חיבור היישובים החדשים לתשתיות הלאומיות. כידוע, תשתיות המים והחשמל מהוות תנאי בסיסי להקמת יישובים חדשים ולפיתוח אזורי ההתיישבות בשומרון.

חידוש ההתיישבות בצפון השומרון

המהלך מגיע על רקע חידוש ההתיישבות בצפון השומרון, אזור שזכה לתשומת לב מיוחדת בשנה האחרונה. כאמור, הממשלה אישרה לאחרונה הקמת יישובים חדשים באזור, והצוות המשותף נועד להבטיח שהיישובים החדשים יוכלו להתפתח ולקלוט תושבים ללא עיכובים בירוקרטיים.

יצוין כי בחודשים האחרונים התקיימו מספר אירועים משמעותיים בצפון השומרון, ביניהם הכנסת ספר תורה מרגשת לקבר יוסף בשכם ותפילה באור יום בקבר יוסף לראשונה אחרי 25 שנים, המעידים על החיזוק המתמשך של הנוכחות היהודית באזור.

תוכנית 'מיליון בשומרון' כוללת תכנון מקיף להקמת יישובים חדשים, פיתוח תשתיות, הקמת מוסדות חינוך ומתן שירותים לתושבים. הצוות המשותף שהוקם כעת יהווה גורם מרכזי בהבטחת התשתיות הבסיסיות הנדרשות למימוש התוכנית.