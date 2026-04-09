השר אלי כהן טען כי "הרוב הפלסטיני כבר בירדן" וכי לא תוקם מדינה פלסטינית; בירדן הגיבו בחריפות וכינו את דבריו "הסתה" ו"ניסיון לקדם הזיות על גירוש לירדן" תוך האשמת ישראל ביצירת משברים ובהפרת המשפט הבינלאומי (חדשות, מדיני)
השר אלי כהן מסר היום עדות פתוחה ללהב 433 בפרשת "קטאר-גייט" | העדות ארכה פחות מרבע שעה במשרדו, ובמהלכה נשאל ביחס לבקשה של ג'יי פוטליק, ששימש כלוביסט של קטאר, להיפגש עימו לפני כמה חודשים | אמש היה זה ראש האופוזיציה יאיר לפיד שעדכן כי מסר עדות פתוחה בפרשייה (משטרה)
לאחר זמן ארוך, נמסר היום מענה לבקשת חופש המידע בנוגע למתנות שהתקבלו בשנים האחרונות במשרד ראש הממשלה, כפי שתועדו ברישומים | בין המתנות שהתקבלו: רובה M16, פלטת עץ עליה סכין מעוטרת, בקבוקי יין, ומשקה ועוד (חדשות)
שר החוץ סער על המתרחש בסוריה: " אנחנו רואים פה תופעה שחוזרת על עצמה של התנכלות למיעוטים עד כדי רצח ופוגרומים" | חבר הקבינט אלי כהן: "לפני מספר שבועות בפגישות שלי בוושינגטון וגם בארץ עלתה אפשרות לנורמלזציה עם לבנון וסוריה" (חדשות)
חבר הכנסת איימן עודה השתתף במהלך השבת בצעדה מחאה ותקף את הממשלה במילים חריפות ובוטות | השר בן גביר פנה בדחיפות ליועצת המשפטית לממשה בדרישה להסיר מעודה את החסינות ולהעמידו לדין: "במדינה נורמלית, אדם שקורא 'עזה תנצח' בזמן שמחבלים רוצחים יהודים – היה נחקר מיידית" |השר אלי כהן: עודה גייס חמישי, יש לשלוח אותו לכלא או לעזה" | יוליה מלינובסקי תקפה: "עודה מוזמן לעלות על משאיות הסיוע לרצועה ולהישאר שם" (חדשות, פוליטי מדיני)
ניתוח גרפולוגי מראה כיצד המרגל הישראלי אלי כהן הי"ד, שעות לפני מותו, שינה את חתימתו — והיא הפכה לסמל מובהק של גורלו | בחתימה אחת, בתוך עיגול שהיה סמל ההגנה שלו כל חייו, הופיע צל גרדום. האם היה זה תת-מודע? האם זו הייתה פרידה מודעת? | ניתוח מעמיק במיוחד של יוסי עבדו - גרפולוג מוסמך, מומחה למדעי הכתב והנפש ולשעבר גרפולוג במצ"ח, מנתח את כתב ידו וחתימתו וחושף את מה שאירע בימיו האחרונים של המרגל הנודע (מגזין כיכר)
לטענת גורם ביטחוני סורי, החפצים של איש המוסד הישראלי אלי כהן הושבו לישראל לאחר אישור מיוחד של הנשיא א-שרע, גם בשביל להביא למצב של רוגע עם ישראל | בנוסף דווח כי היה כוונה בצד הסורי, להראות רצון טוב לרגיעה אזורית - כלפי נשיא ארה"ב טראמפ (בעולם)
בישיבת הממשלה שהתקיימה הערב, שרים בליכוד יצאו במתקפה דרמטית על התקציב למשרדים החרדים | גילה גמליאל: במשרד שלי מקצצים, אצל החרדים לא נוגעים" | מקלב השיב: "הליכוד לא מכיר בכך שהוא הגיע לשלטון בעיקר בזכות המפלגות החרדיות" (פוליטי)
התפטרותם של שרי 'עוצמה יהודית' מהממשלה אמש (ראשון) בעקבות ההתנגדות הנחרצת לעסקת החטופים, פתחה תחרות עזה על סבב המינויים של השרים שיחליפו את המתפטרים | על פי דיווח בשעה האחרונה, השר אלי כהן צפוי להחליף את בן גביר במשרד לביטחון לאומי, כאשר אמסלם וקרעי יחליפו במשרדים הנוספים (חדשות, פוליטי)