המועד האחרון לפירוק נשק חמאס חלף • בכירי הארגון בקהיר

היום (ראשון) חלף המועד האחרון שבו נדרש ארגון הטרור חמאס להתפרק מנשקו על פי תנאי ההסכם שנחתם בחודשים האחרונים. למרות המועד הקריטי, בכירי הארגון נמצאים כעת בקהיר להמשך השיחות עם מתווכים בינלאומיים - צעד שמעלה שאלות קשות לגבי יישום ההסכם ומחויבות חמאס לתנאיו.

כידוע, ההסכם שנחתם כלל סעיפים ברורים בנוגע לפירוק הנשק של הארגון ברצועת עזה. המועד שנקבע היה אמור להוות נקודת ציון משמעותית ביישום ההבנות, אך כעת, כאשר התאריך חלף מבלי שחמאס עמד בהתחייבויותיו, מתעוררות שאלות רציניות לגבי המשך התהליך.

המשך המו"מ בקהיר

על אף חלוף המועד, בכירי חמאס נמצאים כעת בבירת מצרים להמשך השיחות עם גורמים בינלאומיים. נוכחותם של אנשי הארגון בקהיר מעידה על כך שהמו"מ טרם הגיע לקיפאון מוחלט, אך גם מעלה שאלות לגבי רצינות הארגון ביישום ההתחייבויות שנטל על עצמו.

בישראל עוקבים בדריכות אחר ההתפתחויות בקהיר. גורמים ביטחוניים מעריכים כי חמאס מנסה למשוך זמן ולהשיג תנאים נוספים, תוך שהוא מנצל את המו"מ המתמשך כדי לשמר את כוחו הצבאי. כפי שנחשף לאחרונה, הארגון ממשיך לפעול בשטח תחת כיסויים שונים, כולל ניצול זהויות אזרחיות.