רגע לפני טיסת עשרות אלפי חסידי ברסלב לאומן, נראה כי משבר הטיסות מאחורינו כאשר בישראל צפויים לחתום כבר בקרוב עם רומניה, על מעבר החסידים במדינה | הדרישות של רומניה: העברת נתונים על פרטי הטיסות מישראל למדינה, הצבת מתורגמנים, וסדרנים בשדות התעופה (חדשות)
פרסומים זרים מדווחים כי ישראל וסוריה קרובות להסכם ביטחוני בתיווך אמריקני ובחסות מדינות המפרץ | ההבנות כוללות פירוז הגולן הסורי, מניעת שיקום הצבא הסורי, איסור נשק אסטרטגי, וסיוע הומניטרי לעדה הדרוזית | בתמורה, המשטר הסורי צפוי לקבל הבטחות לשיקום המדינה (מדיני)
שר האוצר, והנהלת קיבוץ ניר עוז הגיעו להבנות על מתווה מוסכם לשיקום הקיבוץ בהיקף של למעלה מ-350 מיליון ש״ח | בהודעה משותפת שהוציאו נאמר כי ״מדובר במתווה ייחודי שמגיע בעקבות ההכרה בייחודיות קיבוץ ניר עוז, נוכח עוצמת הפגיעה שחווה בשבעה באוקטובר״ (בארץ)
מוקדם יותר היום, נחתם ההסכם להפסקת האש בין הנשיא אחמד א-שרע, לאחראי פיקוד כוחות הכורדים מזלום עבדי | על פי ההסכם כוחות הכורדים ישולבו בממשל החדש בסוריה | הרקע להסכם, פגישה של עבדי עם מפקד סנטקום מייקל קורילה (חדשות, בעולם)
גורמים בישראל ששוחחו עם כתבים ישראלים אמרו כי הייתה בשעות האחרונות פריצת דרך דרמטית במגעים בין ישראל לחמאס | הגורם המדיני ששוחח עם מספר כתבים ישראליים אמר כי ההסכם יכול להיחתם מחר בבוקר, ואולי אף מוקדם יותר - היום בערב (חדשות, מדיני)