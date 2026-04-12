מפקדי נוח'בה שחטפו ישראלים חוסלו ברצועה

כוחות אוגדת עזה (143) בפיקוד הדרום, בשיתוף עם שירות הביטחון הכללי, חיסלו אתמול (שבת) חוליית מחבלים חמושים מארגון הטרור חמאס שהתקרבו לקו הצהוב במרכז רצועת עזה ותכננו לבצע מתווי טרור נגד כוחות צה"ל בטווח הזמן המיידי. המבצע המדויק חשף פרטים מזעזעים על זהות המחבלים שחוסלו - מפקדי נוח'בה בכירים שלקחו חלק פעיל בטבח הרצחני ב-7 באוקטובר ובחטיפת אזרחים ישראלים.

לאחר חקר מודיעיני, ניתן לקבוע כי בתקיפה חוסל עלי סאמי מוחמד שקרה, מפקד מחלקת נוח'בה בחמאס, שפשט לשטח מדינת ישראל בשביעי באוקטובר ולקח חלק ישיר בחטיפתם של הירש גולדברג-פולין ז"ל, אלון אהל, אליה כהן ואור לוי מהמיגונית ברעים. כידוע, הירש גולדברג-פולין ז"ל נרצח בשבי חמאס, ומשפחתו עדיין מתמודדת עם האובדן הכבד.

בתקיפה זו חוסלו גם מחמד מבחוח, מפקד פלוגה מרחבית בגדוד אלבריג' בחמאס, ומחמד פואד גאסר סייד - שניהם לקחו חלק פעיל בהחזקתו של אבינתן אור בשבי חמאס. החשיפה מעידה על כך שצה"ל ממשיך לפעול באופן שיטתי נגד מפקדי חמאס שהיו מעורבים ישירות בפשעי המלחמה של השביעי באוקטובר. לצד שלושת המפקדים הבכירים, חוסלו בתקיפה מחבלי נוח'בה נוספים בחמאס, בהם מחבלים שפעלו לשיגור רקטות לעבר שטח מדינת ישראל. המבצע מהווה המשך לפעילות המודיעינית והמבצעית המתמשכת של כוחות הביטחון לאיתור וחיסול מחבלים שהיו מעורבים בטבח ובחטיפת אזרחים ישראלים.

פעילות מודיעינית מתמשכת

המבצע מגיע על רקע פעילות מודיעינית אינטנסיבית של שירות הביטחון הכללי וצה"ל לאיתור מחבלי חמאס שהיו מעורבים בפשעי המלחמה של השביעי באוקטובר. כפי שנחשף בשבועות האחרונים, כוחות הביטחון ממשיכים לפעול באופן שיטתי נגד תשתיות הטרור של חמאס ברצועת עזה, תוך מיקוד במפקדים בכירים ובמחבלים שהיו מעורבים ישירות בטבח ובחטיפת החטופים.

הקשר רחב יותר

המבצע מתרחש בתקופה שבה ממשיכים המאמצים הדיפלומטיים להשגת הסדר בעזה, כאשר בכירי חמאס נמצאים כעת בקהיר להמשך השיחות עם מתווכים בינלאומיים. עם זאת, כפי שעולה מהפעילות המבצעית המתמשכת, ארגון הטרור ממשיך לפעול צבאית בשטח ולתכנן פיגועים נגד כוחות צה"ל - צעד שמעלה שאלות קשות לגבי רצינות הארגון ביישום ההתחייבויות שנטל על עצמו במסגרת ההסכמים.

כוחות צה"ל ממשיכים בפעילותם המבצעית במרכז רצועת עזה, תוך שהם פועלים למנוע ניסיונות תקיפה נגד הכוחות ולחסל תשתיות טרור. הפעילות המודיעינית המתמשכת מאפשרת לכוחות הביטחון לאתר ולחסל מחבלים בכירים שמהווים איום ממשי על ביטחון מדינת ישראל ועל כוחות צה"ל הפועלים בשטח.