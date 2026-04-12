כהן: "למנהיגי לבנון אין השפעה על חיזבאללה"

שר האנרגיה והתשתיות אלי כהן הביע הבוקר (ראשון) עמדה נחרצת בנוגע למו"מ עם לבנון, בראיון לליקי אדמקר ולישראל כהן בתוכנית 'שמונה אפס אפס' ברדיו 'קול ברמה'. כהן, שמכהן כחבר בקבינט הביטחוני, מסר כי "אני חושב שהתוחלת במו"מ עם לבנון לא גבוהה, למנהיגי לבנון אין הרבה השפעה על חיזבאללה".

דבריו של השר מגיעים על רקע המאמצים הדיפלומטיים להשגת הסדר בגבול הצפון, כאשר כהן מציג תמונה פסימית לגבי יכולתה של ממשלת לבנון להשפיע על ארגון הטרור. "לא יתכן שממשלת לבנון תשב על הגדר וישראל תעשה את העבודה", הבהיר השר, תוך שהוא קורא להגביר את הלחץ הצבאי. קריאה להגברת הפעילות הצבאית השר כהן לא הסתפק בביקורת על המו"מ הדיפלומטי, אלא קרא במפורש להגדיל את הפעילות הצבאית מול לבנון. "צריך להגדיל את הפעילות הצבאית מול לבנון, לפגוע בשדה התעופה ובתשתיות אזרחיות", אמר בראיון. עמדה זו משקפת את הקו הנחרץ של חלק מחברי הממשלה, המעדיפים פעולה צבאית נחושה על פני משא ומתן. יצוין כי כהן, שמכהן כשר האנרגיה והתשתיות, הוכיח בעבר נחישות בנושאי ביטחון - כפי שעלה בעת ניתוק המים למשרדי אונר"א בירושלים, שם עמד בחזית היישום המעשי של החוק נגד הארגון. באותו מעמד הבהיר כהן כי "אונר"א שימש כזרוע ביצועית של החמאס".

ניתוק המים במשרדי אונר"א בירושלים ( צילום: דוברות לשכת השר אלי כהן )

בין דיפלומטיה לפעולה צבאית

דבריו של השר כהן מעלים את השאלה המרכזית העומדת בפני הממשלה בימים אלה: האם להמשיך במאמצים הדיפלומטיים או להעדיף פתרון צבאי. כאמור, כהן סבור שהדרך הדיפלומטית אינה מבטיחה תוצאות, בשל חולשתה של ממשלת לבנון מול חיזבאללה. עמדה זו עולה בקנה אחד עם הגישה הכללית של הממשלה הנוכחית, כפי שהתבטא ראש הממשלה נתניהו בהקשרים שונים.

עמדתו של השר כהן בנושא לבנון צפויה להוסיף לדיון הציבורי והממשלתי בשאלה כיצד יש לנהל את העימות בזירה הצפונית, כאשר הדעות בקרב חברי הקבינט נעות בין העדפת מו"מ לבין תמיכה בפעולה צבאית נחרצת.