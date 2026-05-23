יאנז יאנשה הפרו-ישראלי חוזר לראשות ממשלת סלובניה

האספה הלאומית של סלובניה אישרה בסוף השבוע את חזרתו של מנהיג הימין השמרני והפופוליסטי, יאנז יאנשה, לראשות הממשלה. המהלך מסמן שינוי כיוון מוחלט עבור המדינה שנחשבה עד לאחרונה לאחת משלוש המדינות העוינות ביותר לישראל באירופה, לצד אירלנד וספרד.
ההצבעה באספה הלאומית הסתיימה בתמיכה של 51 חברי פרלמנט מול 36 מתנגדים, כך על פי דיווח סוכנות הידיעות AFP. יאנשה, מנהיג המפלגה הדמוקרטית הסלובנית, הצליח לגבש קואליציה עם מספר מפלגות ימין לאחר שהמועמד הליברלי רוברט גולוב כשל במשימת הרכבת הממשלה.
קאמבק מהיר על רקע כישלון ליברלי
מדובר בקאמבק פוליטי מרשים ומהיר במיוחד. רק בחודש מרץ האחרון הפסיד יאנשה בהפרש קטן בבחירות הכלליות למועמד הליברלי גולוב. אולם גולוב נאלץ להודות בכישלון לאחר חודש של מגעים קואליציוניים עקרים, ועדכן את נשיאת סלובניה כי מפלגתו תעבור לשורות האופוזיציה.
לאחר השבעתו, מסר יאנשה בביטחון: "אחרים ניסו לגבש קואליציית רוב ונכשלו. אנחנו ניגשנו לזה אחרת, על בסיס תוכניתי, צעד אחר צעד". חזרתו של יאנשה מתרחשת במקביל לשינויים דרמטיים ביבשת, ובראשם נפילת שלטונו של ויקטור אורבן בהונגריה, ומעניקה לימין השמרני אחיזה מחודשת באירופה.
סוף עידן של עוינות חריפה כלפי ישראל
ממשלתו החדשה של יאנשה תחליף הנהגה ליברלית שנקטה בקו פרו-פלסטיני מובהק והייתה ממובילות הזרם האנטי-ישראלי באיחוד האירופי. תחת הנהגת גולוב, סלובניה נקטה צעדים חסרי תקדים נגד ירושלים.
בחודש מאי אשתקד הכירה סלובניה רשמית במדינה פלסטינית. ביולי 2025 הטילה אמברגו נשק מלא, והפכה למדינה הראשונה באיחוד האירופי שאוסרת על ייבוא וייצוא ביטחוני מישראל ואליה. בנוסף, ממשלת גולוב הטילה איסור כניסה לשטח סלובניה על ראש הממשלה בנימין נתניהו, והגדירה אותו כ"פרסונה נון גראטה".
יחד עם ספרד ואירלנד, הובילה סלובניה יוזמה מתואמת בדרישה להשעות את הסכם האסוציאציה בין ישראל לאיחוד האירופי. שרי החוץ של שלוש המדינות פנו לממונה על מדיניות החוץ של האיחוד בדרישה לקיים דיון דחוף באפשרות להשעות את ההסכם מ-1995.
יחסים חמים עם ראש מועצת שומרון
כעת, התמונה מתהפכת לחלוטין. יאנשה ידוע באהדתו הרבה לישראל וביחסיו הקרובים עם גורמים בימין הישראלי, ובראשם ראש מועצת שומרון יוסי דגן. השניים נפגשו לראשונה לפני יותר משנה במהלך ביקורו של יאנשה בישראל, ומאז שמרו על קשר רציף.
בשבועות האחרונים, ממש בעיצומם של המגעים הפוליטיים להקמת הממשלה, קיימו השניים פגישה שקטה בבירה לובליאנה. בסיום המפגש תיעדו יאנשה ודגן סרטון רשמי ובו העביר ראש ממשלת סלובניה מסר פומבי וחם.
"מברך את תושבי יהודה ושומרון"
בצעד תקדימי בזירה האירופית, בחר יאנשה להשתמש במונח המפורש "Judea and Samaria" (יהודה ושומרון), ולא בטרמינולוגיה המקובלת באיחוד האירופי.
"אני שולח ברכות לתושבי יהודה ושומרון. אני מאחל לכם כל הטוב, חיים מאושרים, שלום וצמיחה," הצהיר יאנשה בסרטון.
ראש מועצת שומרון יוסי דגן הודה לו בחום ואמר: "אתה בוחר בצד הנכון של ההיסטוריה". המסר המפורש של יאנשה מהווה שינוי דרמטי בטון הדיפלומטי המקובל באירופה כלפי ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון.
בריסל ממתינה בדריכות
יאנשה אינו מנהיג שגרתי בנוף האירופי. הוא מוכר היטב בזכות עמדותיו הביקורתיות כלפי מוסדות האיחוד האירופי בבריסל והזדהותו המוצהרת עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. חזרתו ללשכת ראש הממשלה מעוררת דריכות ועניין רב בקרב הנהגת האיחוד.
נשיאת הנציבות האירופית אורסולה פון דר ליין מיהרה לשגר הודעת ברכה לראש הממשלה הנבחר עם אישור מינויו. בהודעתה ציינה כי היא מצפה ל"שיתוף פעולה הדוק כדי להתמודד עם האתגרים המשותפים של האיחוד".
כעת נותר לראות כיצד ישפיע הקאמבק של יאנשה על מאזן הכוחות הפנימי באירופה, ועל מעמדה של ישראל ביבשת. המהלך מצטרף לשורה של שינויים פוליטיים ביבשת, כאשר מפלגות ימין שמרניות מחזקות את אחיזתן במדינות שונות.
