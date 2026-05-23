יאנז יאנשה הפרו-ישראלי חוזר לראשות ממשלת סלובניה

האספה הלאומית של סלובניה אישרה בסוף השבוע את חזרתו של מנהיג הימין השמרני והפופוליסטי, יאנז יאנשה, לראשות הממשלה. המהלך מסמן שינוי כיוון מוחלט עבור המדינה שנחשבה עד לאחרונה לאחת משלוש המדינות העוינות ביותר לישראל באירופה, לצד אירלנד וספרד.

ההצבעה באספה הלאומית הסתיימה בתמיכה של 51 חברי פרלמנט מול 36 מתנגדים, כך על פי דיווח סוכנות הידיעות AFP. יאנשה, מנהיג המפלגה הדמוקרטית הסלובנית, הצליח לגבש קואליציה עם מספר מפלגות ימין לאחר שהמועמד הליברלי רוברט גולוב כשל במשימת הרכבת הממשלה.

קאמבק מהיר על רקע כישלון ליברלי

מדובר בקאמבק פוליטי מרשים ומהיר במיוחד. רק בחודש מרץ האחרון הפסיד יאנשה בהפרש קטן בבחירות הכלליות למועמד הליברלי גולוב. אולם גולוב נאלץ להודות בכישלון לאחר חודש של מגעים קואליציוניים עקרים, ועדכן את נשיאת סלובניה כי מפלגתו תעבור לשורות האופוזיציה.

לאחר השבעתו, מסר יאנשה בביטחון: "אחרים ניסו לגבש קואליציית רוב ונכשלו. אנחנו ניגשנו לזה אחרת, על בסיס תוכניתי, צעד אחר צעד". חזרתו של יאנשה מתרחשת במקביל לשינויים דרמטיים ביבשת, ובראשם נפילת שלטונו של ויקטור אורבן בהונגריה, ומעניקה לימין השמרני אחיזה מחודשת באירופה.

סוף עידן של עוינות חריפה כלפי ישראל

ממשלתו החדשה של יאנשה תחליף הנהגה ליברלית שנקטה בקו פרו-פלסטיני מובהק והייתה ממובילות הזרם האנטי-ישראלי באיחוד האירופי. תחת הנהגת גולוב, סלובניה נקטה צעדים חסרי תקדים נגד ירושלים.

בחודש מאי אשתקד הכירה סלובניה רשמית במדינה פלסטינית. ביולי 2025 הטילה אמברגו נשק מלא, והפכה למדינה הראשונה באיחוד האירופי שאוסרת על ייבוא וייצוא ביטחוני מישראל ואליה. בנוסף, ממשלת גולוב הטילה איסור כניסה לשטח סלובניה על ראש הממשלה בנימין נתניהו, והגדירה אותו כ"פרסונה נון גראטה".

יחד עם ספרד ואירלנד, הובילה סלובניה יוזמה מתואמת בדרישה להשעות את הסכם האסוציאציה בין ישראל לאיחוד האירופי. שרי החוץ של שלוש המדינות פנו לממונה על מדיניות החוץ של האיחוד בדרישה לקיים דיון דחוף באפשרות להשעות את ההסכם מ-1995.