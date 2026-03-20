היום הודיעה מדינה ראשונה באירופה על איסור כניסה לראש הממשלה נתניהו לשטחה בעקבות המלחמה בעזה | המהלך מגיע בהמשך לשורת משברים דרמטיים בין ישראל למדינות האיחוד האירופי, כאשר אפילו חברותיה הקרובות של ישראל מפנה גב (מדיני)
כחלק משורת צעדים אנטישמיים נגד ישראל, החליטה ממשלת סלובניה בסוף השבוע האחרון לבטל את האישור הקיים למעלה משני עשורים, המאפשר לאנשי ביטחון ישראלים לשאת נשק בשדה התעופה שלה | הצעד הדרמטי מעמיד בספק את המשך פעילות החברה הישראלית במדינה (מדיני, תעופה)
סלובניה הודיעה הערב כי תאסור ייבוא, ייצוא ומעבר של נשק לישראל וממנה, בעקבות המלחמה ברצועת עזה, בכך סלובניה הופכת למדינה הראשונה באיחוד האירופי שעושה זאת | "האיחוד האירופי לא מסוגל לקחת צעד כזה", מסרה הממשלה בלובליאנה, "סלובניה היא המדינה הראשונה שאוסרת על סחר נשק עם ישראל" (מדיני)
מועצת הביטחון של האו"ם התכנסה לדרישת 10 מדינות שאינן חברות קבועות | בהצבעה היו 14 מדינות שתמכו בהחלטה להפסיק את הלחימה ולהכניס ביוע הומניטרי ללא הגבלה | ארה"ב כחברה קבועה הטילה וטו נגד ההחלטה והנושא ירד מסדר היום (בעולם)