הזירה המדינית באירופה מתחממת: שלוש מדינות – ספרד, אירלנד וסלובניה – פתחו במהלך מתואם נגד ישראל. שרי החוץ של המדינות פנו במכתב רשמי לממונה על מדיניות החוץ של האיחוד האירופי, קאיה קאלאס, בדרישה לקיים דיון דחוף באפשרות להשעות את הסכם האסוציאציה בין ישראל לאיחוד.

במכתב מציינים השרים כי יש לבחון את כלל הצעדים האפשריים – כולל השעיה מיידית של ההסכם. הדרישה מגיעה על רקע המלחמה המתמשכת בזירות עזה, לבנון ויהודה ושומרון. לטענת שלוש המדינות, פעולותיה של ישראל מהוות הפרה של המשפט הבינלאומי ושל סעיף זכויות האדם המעוגן בהסכם.

מדובר בהמשך לקו ביקורתי שהובילו בעיקר ספרד ואירלנד בשנים האחרונות – אך כעת, עם הצטרפות סלובניה, נראה כי מדובר ביוזמה מתואמת ורחבה יותר. ראש ממשלת ספרד, פדרו סאנצ'ס, החריף את הטון והצהיר כי בכוונתו להציע ביטול של כלל הסכמי השותפות – הצבאיים, הפוליטיים והכלכליים – בין האיחוד האירופי לישראל.

הסכם האסוציאציה, שנחתם בשנת 1995, מהווה את אחד מעמודי התווך של היחסים בין ישראל לאיחוד האירופי. ההסכם כולל סחר חופשי בהיקף של מיליארדי אירו ושיתופי פעולה בתחומים מגוונים. סעיף מרכזי בהסכם מאפשר את השעייתו במקרה של הפרות חמורות של זכויות אדם.

לחץ ציבורי הולך וגובר

לצד הלחץ המדינתי, גובר גם הלחץ הציבורי: עשרות ארגוני זכויות אדם באירופה קראו להשעיית ההסכם, להטלת אמברגו נשק על ישראל ולהגבלות נוספות. יוזמה אזרחית רחבה אף חצתה את רף מיליון החתימות – מה שמחייב את הנציבות האירופית להתייחס רשמית לנושא.

יצוין כי סלובניה כבר הודיעה בעבר על איסור כניסה לשטחה לראש הממשלה בנימין נתניהו, והיא הצטרפה למדינות שהכירו חד-צדדית במדינה פלסטינית. כפי שדווח באתר בבלי, המהלך הגיע בהמשך לאיסור כניסה שהוכרז על שרי הממשלה בצלאל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר.