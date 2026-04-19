הזירה המדינית באירופה מתחממת: שלוש מדינות – ספרד, אירלנד וסלובניה – פתחו במהלך מתואם נגד ישראל. שרי החוץ של המדינות פנו במכתב רשמי לממונה על מדיניות החוץ של האיחוד האירופי, קאיה קאלאס, בדרישה לקיים דיון דחוף באפשרות להשעות את הסכם האסוציאציה בין ישראל לאיחוד.
במכתב מציינים השרים כי יש לבחון את כלל הצעדים האפשריים – כולל השעיה מיידית של ההסכם. הדרישה מגיעה על רקע המלחמה המתמשכת בזירות עזה, לבנון ויהודה ושומרון. לטענת שלוש המדינות, פעולותיה של ישראל מהוות הפרה של המשפט הבינלאומי ושל סעיף זכויות האדם המעוגן בהסכם.
מדובר בהמשך לקו ביקורתי שהובילו בעיקר ספרד ואירלנד בשנים האחרונות – אך כעת, עם הצטרפות סלובניה, נראה כי מדובר ביוזמה מתואמת ורחבה יותר. ראש ממשלת ספרד, פדרו סאנצ'ס, החריף את הטון והצהיר כי בכוונתו להציע ביטול של כלל הסכמי השותפות – הצבאיים, הפוליטיים והכלכליים – בין האיחוד האירופי לישראל.
הסכם האסוציאציה, שנחתם בשנת 1995, מהווה את אחד מעמודי התווך של היחסים בין ישראל לאיחוד האירופי. ההסכם כולל סחר חופשי בהיקף של מיליארדי אירו ושיתופי פעולה בתחומים מגוונים. סעיף מרכזי בהסכם מאפשר את השעייתו במקרה של הפרות חמורות של זכויות אדם.
לחץ ציבורי הולך וגובר
לצד הלחץ המדינתי, גובר גם הלחץ הציבורי: עשרות ארגוני זכויות אדם באירופה קראו להשעיית ההסכם, להטלת אמברגו נשק על ישראל ולהגבלות נוספות. יוזמה אזרחית רחבה אף חצתה את רף מיליון החתימות – מה שמחייב את הנציבות האירופית להתייחס רשמית לנושא.
יצוין כי סלובניה כבר הודיעה בעבר על איסור כניסה לשטחה לראש הממשלה בנימין נתניהו, והיא הצטרפה למדינות שהכירו חד-צדדית במדינה פלסטינית. כפי שדווח באתר בבלי, המהלך הגיע בהמשך לאיסור כניסה שהוכרז על שרי הממשלה בצלאל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר.
סיכויי ההשעיה נמוכים בשלב זה
למרות הלחץ הגובר, ההערכות הן כי הסיכוי להשעיה מלאה של ההסכם עדיין נמוך בשלב זה. הסיבה העיקרית היא התנגדותן של מדינות מרכזיות באיחוד, בהן גרמניה, איטליה וצ'כיה, המתנגדות למהלך חד-צדדי כזה.
עם זאת, עצם העלאת הנושא לדיון רשמי מסמנת החרפה משמעתית בלחץ המדיני על ישראל – גם בזמן של הפסקות אש חלקיות בזירות הלחימה. שר החוץ גדעון סער נאלץ לאחרונה להעמיד את קאלאס על טעותה כאשר טענה בטעות כי חיזבאללה התחייב להתפרק מנשקו.
ראש ממשלת ספרד, פדרו סאנצ'ס, מוצא את עצמו במצב מורכב במיוחד. בעוד הוא ממשיך בקמפיין האנטי-ישראלי שלו, הוא נאלץ להתמודד עם סיבוכים משמעותיים הן בזירה הבינלאומית והן בזירה הפנימית, כולל חקירת שחיתות נגד רעייתו.
0 תגובות